İtalya'nın Lampedusa Adası açıklarında alabora olan tekne: 5 kişinin cesedi bulundu

İtalya'nın Lampedusa Adası açıklarında dün alabora olan teknede bulunduğu belirtilen beş kadın sığınmacının cansız bedenine ulaşıldı.

İtalyan ANSA ajansının haberinde, Lampedusa Adası'nın bir mil açığında dün alabora olan tekneden ilk aşamada 13'ü kadın, üçü çocuk toplam 149 kişi kurtarıldığı belirtildi.

Sığınmacıların, 20 kişinin kayıp olduğunu bildirmesi üzerine arama çalışmalarına hız verildiği, çalışmaların olumsuz deniz ve hava koşullarında devam ettiği belirtildi.

Haberde, İtalya Sahil Güvenlik ekipleriyle mali polisin çalışmaları sonucu beş kadın sığınmacının cansız bedenine ulaşıldığı aktarıldı.

Soruşturma başlatıldı

Öte yandan Agrigento Cumhuriyet Başsavcılığının da 'yasa dışı göçü teşvik, deniz kazası ve çoklu öldürme' gibi suçlamalardan soruşturma açtığı belirtildi.

İtalya Sahil Güvenlik Komutanlığınca dün yapılan açıklamada, önce 143 olarak açıklanan kurtarılan göçmen sayısının, ilerleyen saatlerde 149 olarak güncellediği ve kayıp kişileri arama çalışmalarının sürdürüldüğü kaydedilmişti.