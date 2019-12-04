Polonya Cumhurbaşkanı, Rusya'ya 'NATO düşmanı' demeyi reddetti

Londra’daki NATO zirvesi sonrası düzenlenen basın toplantısında, Rusya’nın NATO düşmanı olup olmadığı sorusuna Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, “Düşman yok. NATO’nun bugün tek bir düşmanı yok. Düşman olarak muhtemelen devlet olmayan terörist nitelikteki yapılanmalar sayılabilir” şeklinde yanıt verdi.

Rusya’yla her konuda hemfikir olmadıkları belirten Duda, “Rusya bir komşudur, Rusya bir ortaktır. Moskova ile müzakere yapılması gerekiyor” dedi.

Rusya, defalarca kimseye tehdit oluşturmadığını, ancak çıkarları için potansiyel tehlike teşkil eden eylemleri gözardı etmeyeceğini belirtti.