Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Time dergisine kapak oldu

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ülkesinin Time dergisine kapak olan ilk devlet başkanı oldu. Zelenskiy, yaptığı açıklamada 'kimseye güvenmediğini' kaydetti.

25 Temmuz'da ABD Başkanı Donald Trump'ın telefon görüşmesi gerçekleştirdiği ve görüşme sırasında siyasi rakibi Joe Biden'ın oğlunu yolsuzluk suçlamasıyla soruşturması için baskı yaptığı iddia edilen Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Time dergisinin yeni sayı kapağında yer aldı.

Derginin kapağında Zelenskiy hakkında "Ortadaki adam" diye bahsedilerek "Putin ve Trump'ın arasında bırakılıyor" ifadelerine yer verildi.

How does the impeachment saga feel to Ukraine? New TIME cover features President Zelensky, his aides Yermak and Shefir, and CEO of Naftogaz. “The entire time you’ve spent talking about this, we’ve had people dying in the war out east," Yermak told me https://t.co/O61M4HCOp2 pic.twitter.com/djjRIMR5bO — Simon Shuster (@shustry) December 5, 2019

Diğer yandan Time dergisi ve diğer üç Avrupalı medya kuruluşuna konuşan Zelenskiy, 'kimseye güvenmediğini' kaydetti.

Ukrayna Devlet Başkanı'na, başta 9 Aralık'ta Paris'te Normandiya Formatı müzakeleri kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le gerçekleştireceği görüşme ve Trump'a yönelik Demokratlar tarafından başlatılan azil soruşturmasına ilişkin sorular soruldu.

Zelenskiy, röportajında Trump ile ABD'nin Ukrayna'ya yardımı durdurma kararını 'al gülüm ver gülüm' bağlamında tartıştığı yönündeki iddiaları bir kez daha reddetti.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, 9 Aralık müzakerelerine hazırlanırken Putin'e güvenip güvenmediğine ilişkin soruya şu yanıtı verdi:

"Ben kimseye güvenmiyorum. Size dürüstçe söyleyeceğim. Politika kesin bir bilim değildir. Bu yüzden okulda matematiği severdim. Benim için matematikteki her şey açıktı. Bir değişkenli bir denklemi, bir değişkenle çözebilirsiniz. Fakat burada, ülkemizdeki politikacılar da dahil olmak üzere sadece değişkenler var. Bu insanları tanımıyorum. Ne tür hamurdan yapıldıklarını anlayamıyorum. Bu yüzden kimsenin kimseye güvenemeyeceğini düşünüyorum. Herkesin kendi çıkarları var."



