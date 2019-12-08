Eski Ukrayna lideri Poroşenko'ya yumurtalı saldırı

Eski Ukrayna Devlet Başkanı Pyotr Poroşenko, Kiev merkezinde yarın Paris'te yapılması plananan Normandiya görüşmelerine karşı düzenlenen gösteriye katıldı.

Poroşenko’nun konuşmasının ardından marş okundu. Marşın son satırları okunurken Poroşenko tekrar mikrofona yaklaşıp “Yaşasın Ukrayna” sloganını attı.

Birkaç saniye sonra kalabalıktan eski Devlet Başkanı’na birkaç yumurta atıldı.

Yumurtalardan biri Poroşenko’nun eşine isabet ederken bir diğerini Ukraynalı milletvekili Ahtem Çiğgöz yakaladı. Poroşenko da yumurta atana işaret ederek, “Onu tutun bakalım” dedi.