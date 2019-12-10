‘Normandiya Dörtlüsü’ zirvesi son erdi

Son 3 yılda ilk kez yapılacak olan Normandiya Dörtlüsü zirvesi sona erdi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukraynalı mevkidaşı Vladimir Zelenskiy, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Paris'te Ukrayna'daki durumu görüşmek üzere bir araya geldi.

Görüşmelerde ateşkes, siyasi tutukluların serbest bırakılması, Donbass bölgesinden silahlı kuvvetlerin geri çekilmesi ve Donetsk ve Lugansk bölgelerine özerklik verilmesi gibi konular gündeme alındı.

Zirvede Putin ve Zelenskiy, ilk yüz yüze görüşmesini gerçekleştirdi.

Dört ülkenin lideri, görüşmeler sonrasında bir basın toplantısı düzenledi.

'Büyük bir ilerleme'

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yaptığı açıklamada "Bugün gerçekten büyük bir ilerleme kaydedildi. Putin ve Zelenskiy ilk toplantısını gerçekleştirdi. Ülkesindeki çatışmayı yatıştırmada gösterdiği bu gerçek kararlılık ve cesaretinden dolayı Zelenskiy'e teşekkür etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Macron, açıklamasının devamında şunları söyledi:

"Avrupa kıtasında istikrar ve yeni bir itimat ve güvenlik mimarisinin inşası, Minsk anlaşmaları çerçevesinde Doğu Ukrayna'daki çatışmaların çözümünden geçiyor. Ve bu nedenle, bugünkü toplantı önemliydi."

'Elimizden gelenin en iyisini yapacağız'

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise, Rusya'nın Ukrayna'daki çatışmaya son vermek için elinden gelenin en iyisini yapacağını, çatışan tarafların 'doğrudan diyaloğa' başvurması gerektiğini kaydetti.

Putin, Rusya ile anlaşmaya varabilirse Ukrayna'nın doğalgazı yüzde 25 daha ucuza alabileceğini söyledi.

© Sputnik / ‘Normandiya Dörtlüsü’ zirvesi

'Başta Steinmeier formülü olmak üzere çeşitli konular üzerinde tartıştık'

Almanya Başbakanı Angela Merkel, liderlerin Ukrayna'nın güneyinde yerel seçimler düzenlemek için gerekli siyasi adımlar üzerinde anlaştığını belirtti.

Merkel, "Paris'te, başta Steinmeier formülünün uygulanması olmak üzere çeşitli konular üzerinde tartıştık" dedi.

'Çok az ilerleme kaydedildi'

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy de görüşmelerde çok az ilerleme kaydedildiğini ve daha fazla sorunu çözmek istediğini belirterek şu açıklamayı yaptı:

"Birçok soru ele alındı ve mevkidaşlarım bunun ilk toplantı için çok iyi bir sonuç olduğunu söyledi. Fakat dürüst olacağım; çok az sorun çözüldü, daha fazlasını çözmek isterdim."

Putin'den Zelenskiy'e espri

Diğer yandan toplantı masasında Putin ile Zelenskiy, Merkel ile de Macron karşı karşıya oturdu. Toplantının başlamasına dakikalar kala masa başında geçen ilginç bir diyalog basın mensuplarının gözünden kaçmadı. Putin, Zelenskiy'e bakarak esprili bir şekilde, "Hepsi çıksın konuşuruz" dedi.