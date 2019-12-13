Rusya'nın AGİT Daimi Temsilcisi: Steinmeier Formülü yasal güvence altına alınmalı

Daha önce Donbass Temas Grubu, Minsk'te yapılan görüşmelerde Donbass'ın özel statüsü hakkındaki kanunu yürürlüğe koyma prosedürünü belirleyen Steinmemier Formülü üzerinde anlaşmıştı. Ukrayna'nın formülü imzalamasından sonra, başta başkent Kiev olmak üzere, birçok şehirde protesto mitingleri düzenlenmişti.

Siyasi çözümün platformunun, Donbass'ın kalıcı özel statüsünün yasalarla güvence altına alınması olduğunu belirten Lukaşeviç, "Bugün, Yüksek Rada özel statü yasasını 31 Aralık 2020’ye kadar bir yıllığına uzattı. Minsk anlaşmalarına göre, Donbass'ın özel statüsünün kalıcılığının yasalarla güvence altına alınması gerekiyor. Bu, ilgili anayasal değişikliklere de dahil edilmelidir. Ayrıca özel statü hakkındaki kanunu yürürlüğe koyma prosedürünü belirleyen Steinmeier Formülünü’nün bir an önce yasalarla güvence altına alınmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Donbass'ın özel statüsüyle ilgili yasa 2014 yılında Ukrayna parlamentosu tarafından kabul edildi, ancak yürürlüğe sokulmadı. 2018 sonbaharında Ukrayna Parlamentosu süreyi 2019’un sonuna kadar uzattı. Tasarı, Ukrayna Anayasa Mahkemesi'nde temyize götürüldü, ancak mahkeme henüz bir karar vermedi.