Kayıt
08:51 13 Aralık 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Protestocular, sabah erken saatlerde kamyonla AB Konseyi binası önüne yaklaştı. Hızlı biçimde AB Konseyi'ne tırmanan dağcı ekipmanlı yaklaşık 60 kişilik grup, binanın 2 cephesine dev posterler astı.

    AB, iklim değişimi ile mücadele konusunda anlaşma sağladı

    © AFP 2019 / KENZO TRIBOUILLARD
    Avrupa
    URL'yi kısaltın
    0 0 0
    Abone ol
    https://cdntr2.img.sputniknews.com/images/104082/27/1040822763.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/avrupa/201912131040828676-ab-iklim-degisimi-ile-mucadele-konusunda-anlasma-sagladi/

    Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, "AB Konseyi olarak iklim değişimi ile mücadele konusunda bir anlaşma sağladık. Avrupa'nın 2050 yılına kadar iklimde dengenin sağlandığı ilk kıta olmasını istiyoruz" dedi.

    Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen Brüksel’de düzenlenen AB Liderler Zirvesi’nin ilk gün oturumlarının ardından basın toplantısı düzenledi.

    Toplantıda iklim değişimi konusuna yoğunlaştıklarını belirten Michel, bu konunun önümüzdeki yıllarda çok önemli bir başlık olmayı sürdüreceğini vurguladı.

    Michel, AB Konseyi’nde iklim değişimiyle mücadele konusunda bir anlaşma sağladıklarına dikkati çekerek, “Avrupa’nın 2050 yılına kadar iklimde dengenin sağlandığı ilk kıta olmasını istiyoruz.” diye konuştu.

    Polonya'ya ek süre

    AB üyesi ülkelerinin farklı kaygılarını göz önüne alarak bu kararı aldıklarını ifade eden Michel, Polonya’nın ikim hedefini uygulamak için daha fazla zamana ihtiyaç duyduğunu, 2020 Haziran ayındaki Konsey toplantısında konuyu tekrar ele alacaklarını söyledi.

    Michel, AB’nin iklim değişiminde uzun dönem stratejik önceliklerinin belirlendiği 'Avrupa Yeşil Anlaşması'nın Avrupa'yı bu alanda küresel lider konuma getireceğini anlattı.

    AB’nin gelecekteki bütçesini de ele aldıklarını ifade eden Michel, birliğin 2021-2027 dönemine ilişkin bütçesini içeren Çok Yıllı Mali Çerçeve (MFF) ile ilgili teknik ve ikili görüşmelerin önümüzdeki aylarda süreceğini vurguladı.

    Türkiye ile ilişkiler

    Zirvede, Türkiye ile ilişkileri de değerlendirdiklerine işaret eden Michel "Gelecekte Türkiye ile diyaloğu geliştirmeye devam etmenin önemli olduğunu düşünüyoruz" diye konuştu.

    Michel, Avrupa açısından Türkiye ile göç alanında yakın iş birliğini sürdürmenin çok kritik olduğunu söyledi.

    Türkiye ile Libya arasında imzalanan 'Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası' konusunda Michel, Yunanistan ve Kıbrıs ile dayanışma içerisinde olduklarını ifade etti.

    Dünya Sağlık Örgütünden iklim değişikliği uyarısı!

    'İklimde dengenin sağlandığı ilk kıta olmayı hedefliyoruz'

    AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen, AB’nin iklim değişimi ile mücadele etmekte kararlı olduğunu belirterek, "Avrupa, iklim değişimi konusunda küresel bir rol model olacak" dedi.

    AB’nin büyüme stratejisini, yatırımlarını ve bilimsel araştırmalarını iklimle ilgili alanlara yoğunlaştıracağını anlatan Von der Leyen, "Bazı bölge ve sektörlerin bu duruma uyum göstermesinin zor olacağının farkındayız" diye konuştu.

    'Sonuç bildirgesi yayınlandı'

    Zirvenin ilk gün oturumlarının ardından yayınlanan bildirgede, AB ile Afrika arasında ilişkilerin nasıl geliştirileceğine dair çalışma yürütülmesine karar verildiği belirtildi.

    Bildirgede, AB Komisyonu’nun Arnavutluk için düzenleyeceği yardım ve bağış konferansının memnuniyetle karşılandığı kaydedildi.

    Kurallara dayalı uluslararası ticaret sistemine tam destek verildiğine dikkat çekilen bildirgede, DTÖ ihtilaf çözüm sisteminin kilitlenmesinin 'endişeyle' karşılandığı ifade edildi.

    Bildirgede, Türkiye ile Libya arasındaki mutabakat muhtırasının 'üçüncü ülkelerin egemen haklarını ihlal ettiği' iddia edildi.

    Mutabakat muhtırasının Deniz Hukuku’na aykırı olduğu savunulan bildirgede, "Mutabakat üçüncü ülkeler için yasal sonuçlar doğurmaz" ifadesine yer verildi.

    Bildirgede, AB’nin 'Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’yle tam dayanışma içinde' olduğunun altı çizildi.

    Türkiye ile Libya'daki Uluslararası Mutabakat Hükümeti arasında 27 Kasım’da 'Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası' ile iki ülkenin uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarının muhafazasını hedefleyen 'Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası' imzalanmıştı.

    Etiketler:
    Çevre, iklim, AB Liderler Zirvesi, AB Konseyi
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Yeni gemilerin hizmete sokulduğu donanmada eski gemiler de modernize ediliyor. Rus donanması bir uçak gemisi, beş kruvazör, 13 destroyer ve 52 denizaltıdan oluşan 79 büyük gemiye sahip.
    National Interest'e göre, dünyanın en güçlü donanmaları
    Karikatür
    ABD Senatosu, Rusya’yı ‘terör sponsoru’ olarak tanıyan tasarıyı görüşecek
    İnfografik
    Askeri nakliye helikopteri Mi-38T
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet