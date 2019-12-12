AB Liderler Zirvesi binasında ‘yangınlı’ çevre protestosu

Brüksel'de, Avrupa Birliği (AB) üyesi ülke liderlerinin zirve yapacakları AB Konseyi binasında çevreciler, yangın görünümlü protesto düzenledi.
Salı günü ABD’de prömiyeri yapılan Jumanji: Yeni Seviye yarın Türkiye’deki sinemalarda vizyona giriyor.
Tecavüz ve cinsel tacizle suçlanan ABD’li ünlü yapımcı Harvey Weinstein kendisine dava açan kadınlardan bazılarıyla anlaşmaya vardı.
Son yıllarda "dünyanın en gözde Noel şehirleri" arasında ilk sıralarda anılan St. Petersburg, 9 Ocak'a kadar devam edecek yılbaşı şenlikleri için tepeden tırnağa süslendi.
İsveç’in başkenti Stockholm’de düzenlenen Nobel ödül töreni sonrası İsveç kraliyet ailesi, konuklar için kraliyet şöleni düzenledi.
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