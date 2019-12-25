Türk Akım'ın Sırbistan kısmındaki boru döşeme işlemi tamamlandı

Bloomberg konuyla ilgili haberinde Bayatoviç’in “Sırp devlet şirketi ‘Serbiagaz’ ve Gazprom ortak girişimi Gaztrans, ülkenin Bulgaristan sınırından kuzey komşu Macaristan’a kadar 403 kilometrelik boru döşeme işlemini tamamladı” ifadelerine yer verdi.

Bulgaristan üzerinden ilk gaz sevkiyatının Mayıs ayında yapılacağı kaydedildi. Artan iç tüketim talebinin karşılanması ve Bosna-Hersek’e yapılacak kısmi ihracatla birlikte günde 8.7 milyon metreküp gaz taşınması planlanıyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Aralık ayı başlarında yaptığı açıklamada, Sırbistan'ın Türk Akım doğal gaz boru hattı üzerinden Rus gazının transitine katılabileceğini belirtmişti.

Türk Akım projesi her biri 15.75 milyar metreküp kapasiteli iki hattan oluşacak. İlk hat Türkiye’nin ihtiyaçları için kullanılacak. Diğer hattan da Rus gazının Türkiye üzerinden Güney ve Güneydoğu Avrupa ülkelerine taşınması öngörülüyor.

Kasım ayı sonunda Gazprom, Türkiye ve Avrupaya doğal gaz taşıyacak Türk Akım boru hattının her iki bölümünün de gazla doldurulduğunu bildirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan, boru hattının 8 Ocak 2020’de açılmasının planlandığını söyledi.