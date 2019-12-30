Fransız iş adamı, eski ortaklarından intikam almak için 1.1 milyon euro'luk bitcoin çaldı

Fransa’da kendisini kovan eski iş ortaklarından intikam almak isteyen bir adam, eski firmasından 1.1 milyon euro (yaklaşık 7 milyon 327 bin TL) değerinde bitcoin çaldı. Olay, Fransa tarihinin en büyük kripto para hırsızlıklarından biri olarak anılıyor.

Fransa’da yaşanan olayda, bir grup arkadaş 2013 yılında bir bilişim şirketi kurdu. Şirketin kârı giderek büyürken, ortaklar arasında da anlaşmazlık yaşanmaya başladı. Kriz, kurucu ortaklardan birinin işten kovulmasıyla sonuçlandı.

Fransa dışında iş arayan adam, eski ortaklarından intikam almak istedi. Bunun üzerine Aralık 2018 ile Ocak 2019 arasındaki iki aylık dönemde şirketin hesabından 1.1 milyon euro (yaklaşık 7 milyon 327 bin TL) değerinde 182 bitcoin çaldı.

Şirketin işleyişine dair bilgisi olan adam, bu süreçte otomatik olarak kırmızı alarm verdirecek çekim limitini aşmamaya dikkat etti. Ancak şirketin paranın kaybolduğunu anlaması uzun sürmedi ve olay polise aktarıldı. Birkaç aylık soruşturmanın ardından çalınan bitcoinlerin tutulduğu dijital cüzdanın sahibi saptanabildi.

Bu arada Fransa’ya döndüğü belirlenen adam bir hafta önce Normandiya'nın eski bölgelerinden biri olan Calvados’ta gözaltına alındı. İntikam amacıyla hareket ettiğini itiraf eden adam hırsızlık, kara para aklama, otomatik bilgi işlem sistemine yasadışı erişim yapmakla suçlandı.

Tutuksuz yargılanan adama, hüküm verilene kadar seyahat yasağı konuldu. Olay, Fransa tarihinin en büyük kripto para hırsızlıklarından biri olarak anılıyor.