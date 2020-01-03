İngiliz Dışişleri Bakanı'ndan Süleymani mesajı: Tüm partilerden gerilimi düşürmelerini talep ediyoruz

Washington'ın işgal ve savaşlardaki geleneksel müttefiki Londra, İran'ın iki numarasına suikast düzenlenmesinin ardından, gerilimin düşürülmesi çağrısı yaptı. İngiliz Dışişleri Bakanı Raab, Trump yönetimine 'daha fazla çatışma çıkarmanın çıkarlara aykırı olduğu' mesajını verdi.