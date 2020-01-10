Almanya Dışişleri Bakanı Maas: Kısa sürede siyasi çözüm bulunmazsa Libya ikinci Suriye olur

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Libya için kısa bir sürede siyasi çözüm bulamamaları durumunda bu ülkenin ikinci Suriye’ye dönüşebileceğini belirtti.

Brüksel’de Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin dışişleri bakanlarının olağanüstü toplantısı öncesinde konuşan Maas, “Toplantıda Libya’yı da görüşeceğiz. Eğer Libya için kısa bir sürede siyasi çözüm bulamazsak Libya ikinci bir Suriye olur. Buna izin veremeyiz” ifadelerini kullandı.

Bu yüzden Berlin sürecini başlattıklarını hatırlatan Maas, bu süreç kapsamında öncelikle Libya’da etkisi olan ve çatışan taraflardan herhangi birine destek veren ülkeler ile diyalog içinde olduklarını belirterek, “Ateşkesin sağlanması ve silah ambargosunun uygulanmasına çağırıyoruz” dedi.

'Konuyu Putin ile görüşeceğiz'

Libya konusunu Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmek için Almanya Başbakanı Angela Merkel ile birlikte yarın Moskova’ya gideceğini söyleyen Maas, “Çünkü Rusya bu ihtilafta önemli rol oynuyor. Rusya’nın, çözümün bir parçası olmasını istiyoruz” diye ekledi.