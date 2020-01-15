BM Genel Sekreteri Berlin’deki Libya Konferansı'na katılacak

Gazetecilere açıklama yapan BM Genel Sekreteri Sözcüsü Stephane Dujarric BM Genel Sekreteri’nin pazar günü Libya Konferansı'na katılmak üzere Berlin’e gideceğini söyledi.

Dujarric ayrıca, BM Libya Özel temsilcisi Gassan Salame ve BM’nin siyasi işlerden sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary DiCarlo’nun da Guterres’e eşlik edeceğini kaydetti.

19 Ocak Pazar günü Berlin’de düzenlenecek Libya Konferansı’na ABD, Rusya, Çin, Fransa, Britanya, İtalya, Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Mısır, Cezayir, Kongo Cumhuriyeti liderleri ile AB ve BM temsilcilerinin yanı sıra Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin Başkanı Fayiz es Serrac ve Libya Ulusal Ordusu Komutanı Halife Hafter’in katılması bekleniyor.