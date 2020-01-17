Sarkozy’den yeni Rusya-Türkiye-AB formatını oluşturma önerisi

Gaydar Ekonomi Forumu’nda konuşan Eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, “Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne katılmasına karşıydım. Türkiye, Avrupa ülkesi olmadığı için değil. Türkiye, Küçük Asya’da yer alıyor. Bu, büyük bir ülke ve medeniyet, onunla konuşmak lazım. Belki de bu AB-Rusya-Türkiye üçlü yapı kapsamı içinde, NATO ve AB’ye girişlerine karşı olduğum Ukrayna ve Gürcistan gibi ülkelerle işbirliği yapılabilir” ifadelerini kullandı.

Sarkozy, “Ben hep yeni, 21. yüzyılda, geçmişin fikirlerine tutunmamamız, yeni fikirlere geçmemiz gerektiğini düşündüm” diye kaydetti.