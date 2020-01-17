Hafter ile Yunan hükümetinden Erdoğan-Serrac anlaşmalarını 'geçersiz' kılmaya yönelik işbirliği

Hafter Atina'yı ziyaret edip Yunan Dışişleri Bakanı ve Başbakanı ile görüştü. Dendias "Serrac ile Erdoğan'ın imzaladığı kanunsuz anlaşmaların geçersizliğinin tanınmasını başarması konusunda onu cesaretlendirdik" dedi. Libyalı komutanın Miçotakis'le görüşmede Türkiye'nin müdahalesini kınadığı ve Trablus-Ankara anlaşmalarını reddettiği açıklandı.

Libya'daki iki yönetim içinden Tobruk'taki Temsilciler Meclisi'ni destekleyen Libya Ulusal Ordusu (LUO) Komutanı Halife Hafter, Moskova'daki Libya görüşmelerinde ateşkes anlaşması taslağını imzalamamasının ardından Libya'ya döndükten sonra bu kez Yunanistan'ı ziyaret etti. Hafter'in Atina çıkarması, 19 Ocak pazar günü Berlin'de düzenlenecek Libya Konferansı'nın öncesinde geldi. Yunan hükümeti, Berlin'deki Libya Konferansı'na kendilerini çağırmayan Alman hükümetine sert tepki göstermişti.

Dün akşam güvenlik nedeniyle önceden açıklanmadan sürpriz şekilde Atina'ya inen Hafter, bugün Başbakan Kiryakos Miçotakis ve Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'la görüştü.

Libyalı komutan, ilkin Dışişleri Bakanlığına giderek Dendias'la, ardından parlamentoda Miçotakis'le biraraya geldi.

Dendias, Hafter'le bir saatlik görüşmede Libya konusunu ele aldıklarını belirterek "Mareşal Hafter'den Berlin Konferansı'na yapıcı şekilde katılmasını istedik" dedi.

AK Parti Genel Başkanı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Trablus merkezli Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin (UMH) başı Fayiz es Serrac'ın vardığı Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası ve Güvenlik ile Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası, Yunanistan ve Güney Kıbrıs tarafından AB ve BM'ye şikayet edilmiş, AB'nin sert tepkisini çekmişti.

Anlaşmaları yeniden gündeme getiren Yunan Dışişleri Bakanı, şöyle konuştu:

"(Hafter'i) Ateşkesi, güvenlik ortamının yeniden sağlanmasını, paralı askerlerin uzaklaştırılmasını ve Serrac ile Erdoğan'ın imzaladığı kanunsuz anlaşmaların geçersizliğinin tanınmasını başarması konusunda cesaretlendirdik."

Miçotakis-Hafter görüşmesi sonunda açıklama yapılmadı.

Yunan Başbakanı'nın parlamentodaki makamında kabul ettiği Hafter'den Libya’daki durum ve Berlin Konferansından beklentileri hakkında bilgi aldığı öğrenildi.

Görüşmeyi yakından takip eden Yunan bir yetkilinin gazetecilere verdiği bilgiye göre, Hafter, Miçotakis'e, 'Libya’nın içişlerine askeri ve siyasi müdahale girişimlerinin zarar verici olduğunu' söyleyerek 'Türkiye’nin eylemlerini kınadı'.

Yunan yetkili, Libyalı komutanın 'dış müdahalenin hem askeri hem de politik seviyelerde oynadığı olumsuz rol hakkında ayrıntılı bilgi verdiğini' belirtti.

Libyalı komutanın Yunan lidere "Bıraksınlar, Libya halkının kendisi ulusal meclisi aracılığıyla kendi geleceğine karar versin" dediğini aktaran yetkili şöyle devam etti:

"Hafter, Türkiye’nin olumsuz müdahaleci rolünü özellikle kınadı. Serrac ile Türkiye arasında imzalanan her iki mutabakat muhtırasının da uluslararası hukuka aykırı olduğu için geçersiz olduğunu ve bunun yasal yetkisi olmayan bir hükümetle imzalandığını söyledi."

BM UMH'yi tanısa da, bu, Tobruk'taki seçilmiş Temsilciler Meclisi'nin hükümetinin uluslararası toplum tarafından tanınmadığı anlamına gelmiyor.

Yunan yetkili, Miçotakis'in Hafter’den yapıcı bir tutum sergilemesini istediğini aktardı:

"Yunanistan Başbakanı, Libya krizinin siyasi yollardan çözülmesi gerektiğine vurgu yaptı ve Sayın Hafter’den Berlin Konferansında yapıcı bir tutum almasını istedi. Başbakan ateşkesin, güvenliğin sağlanması ve paralı askerlerin geri çekilmesi için gerekli bir adım olmasının yanısıra siyasi çözüm sürecinin başlamasına da imkan vereceğini belirtti."

Serrac ile Türkiye arasındaki anlaşmalara karşı Hafter’in net tutum sergilediğini vurgulayan yetkili, şöyle konuştu:

"Görüşmede Doğu Akdeniz bölgesindeki güvenlik durumuyla ilgili tüm konular ayrıntılı olarak ele alındı. Hafter, Serrac ile Türkiye arasında imzalanan anlaşmaların geçersizliği ve Yunanistan ile deniz bölgelerinin sınırlandırılması taahhüdüne bağlı kalacağını net bir şekilde gösterdi."