Ukrayna ulusal güvenlik stratejisi taslağında Rusya’yla ilişkileri iyileştirme çağrısı

Daha önce Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi’nin, ülkenin yeni ulusal güvenlik stratejisinin taslağını incelediği bildirilmişti.

Taslaktaki öncelikli yönlerin, ülke bağımsızlığı ve devlet egemenliğinin sağlanması, beşeri sermayenin geliştirilmesi, Avrupa ve Avroatlantik bütünleşme ve ülkenin toprak bütünlüğünün onarılması olduğu ifade edilmişti.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi’nden yapılan açıklamada, “Bu öncelikler, Donetsk ve Lugansk bölgelerindeki geçici işgal altındaki topraklarda barış ve devlet egemenliğinin yeniden tesis edilmesi, ‘Kırım Ukrayna’dır’ başlığıyla bir takım uluslararası hukuk, politik, diplomatik, insani ve ekonomik tedbirlerin hayata geçirilmesi yoluyla sağlanacak. Ayrıca Rusya ile çatışmanın tırmanma olasılığını ve ikili ilişkilerdeki gerilimi azaltma yönünde tedbirlerin alınması teklif ediliyor” ifadeleri yer aldı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi üyelerine bir hafta içinde stratejinin taslağını tamamlamayı ve kendi tekliflerini sunmayı önerdi. Zelenskiy, “Ondan sonra görüşüp belgeyi onaylayacağız” dedi.