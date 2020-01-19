AFP: Fransa Cumhurbaşkanı Macron Suriye’den Libya’ya Türkiye destekli savaşçıların gönderilmesine karşı çıkıyor

Fransız AFP ajansı, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Berlin’deki Libya Konferansı’nda Suriye’den Libya’ya Türkiye destekli silahlı muhalif grupların gönderilmesinden endişe duyduğunu ve buna karşı çıktığını ileri sürdü.

AFP’nin haberine göre Berlin’de devam eden Libya Konferansı’nın basına kapalı kısmında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Suriye’den Libya’ya Türkiye destekli silahlı muhalif grupların gönderilmesinden endişe duyduğunu ve buna karşı çıktığını ifade etti.

Habere göre Macron, “Suriye'den ve diğer ülkelerden Trablus’a savaşçıların geliyor olmasından duyduğum derin endişemi ifade etmeliyim, buna bir son verilmeli” diye konuştu.

Halife Hafter komutasındaki Libya Ulusal Ordusu daha önce birçok kez, Türkiye’ye Suriye’nin de dahil olduğu dış ülkelerden Libya’ya paralı asker gönderdiği yönünde suçlama yöneltmişti.

Libya'da 2 bin Suriyeli militan

Geçenlerde İngiliz Guardian gazetesi ise Türkiye destekli 2 bin Suriyeli militanın Libya’da savaşmak üzere Türkiye üzerinden bu ülkeye gittiğini veya gitmekte olduğunu, bu kişilerin Türkiye’nin desteklediği Trablus merkezli Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) için savaşacağını ileri sürmüştü.