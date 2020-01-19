Libya Konferansı sona erdi: Merkel kapsamlı bir plan konusunda anlaştıklarını açıkladı

Libya'da kalıcı ateşkes ve siyasi sürecin başlatılması amacıyla Berlin'de düzenlenen uluslararası konferansı sona erdi. Konferan sonrası sonuç bildirgesini açıklayan Almanya Başbakanı Merkel, "Kapsamlı bir plan konusunda anlaştık" dedi.

Berlin'de gerçekleşen Libya Konferansı sona erdi. Almanya Başbakanı Angela Merkel sonuç bildirgesini açıkladı. Ateşkes ve amborgoya saygı duyulması gerektiğini söyleyen Merkel şöyle konuştu:

"Ateşkes ve ambargoya saygı duyuacak. Sarrac ve Hafter'in burada olması önemliydi. 5 artı 5 kişilik askeri bir komitenin oluşması için isimler verildi"