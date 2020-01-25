Bulgaristan, 2 Rus diplomatı sınır dışı etti

Ekim 2019'da bir Rus diplomatı 'istenmeyen kişi' ilan Bulgaristan, 2 Rus diplomatı daha sınır dışı etti.

Rusya'nın Sofya Büyükelçiliği, Bulgar hükümetinin 2 Rus diplomatı 'istenmeyen kişi' ilan ettiğini ve Rus elçiye bununla ilgili nota verildiğini duyurdu.

Elçilik, Bulgar tarafının Rus diplomatların statülerine aykırı eylemde bulunduğuna dair hiçbir kanıt sunmadığının altını çizdi.

Elçilik, Moskova'nın Rus diplomatların gönderilmesine yanıt verme hakkını saklı tuttuğunu da vurguladı.

Bulgaristan, ekim ayında casusluk şüphesiyle bir Rus diplomatı sınır dışı etmiş ve Rusya'nın yeni askeri ataşesine de vize vermemişti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, buna cevaben Aralık 2019'da Bulgaristan'ın Moskova Büyükelçiliği'nde çalışan bir diplomatın sınır dışı edildiğini duyurmuştu.