Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Polonya ziyaretinde 2. Dünya Savaşı'ndan Sovyetler Birliği'ni sorumlu tuttu.

Uluslararası Holokost Anma Günü vesilesiyle Polonya’daki etkinliğe katılan Zelenskiy, "Totaliter rejimlerin komplosunu üzerinde hisseden ilk Polonya ve Polonya halkı oldu. Bu, 2. Dünya Savaşı’nın başlamasına yol açtı ve Nazilere, Holokost’un ölümcül volanını çalıştırmasına izin verdi" dedi.

Ukrayna lideri, Avrupa ve genel olarak dünyanın, 'bugün, 1939’da olduğu gibi susmaya hakkı olmadığını' söyledi.

Nazi Almanyasının Auschwitz toplama kampındaki esirlerin kurtarılmasıyla ilgili konuşmasında Sovyetler Birliği’ni anmaktan kaçınan Zelenskiy, sadece operasyona katılan Ukrayna doğumlu askerlerden bahsetti.