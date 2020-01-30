Fransa'da yeni tip koronavirüs vakası 5'e yükseldi

Fransa Sağlık Bakanı Agnes Buzyn, düzenlediği basın toplantısında, Paris'te bir kişide daha yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) görüldüğünü belirtti.

Bu hastanın, Çin'in Hubey eyaletinden Paris'e gelen ve daha önce koronavirüs teşhisi konulan Çinli bir turistin kızı olduğunu ifade eden Buzyn, ayrıca, Çin'in Vuhan kentinde bulunan Fransızları tahliye etmek için bu akşam bir uçağın oraya gönderileceğini söyledi.

Buzyn, uçağın yaklaşık 200 Fransız ile cuma günü Fransa'ya döneceği bilgisini paylaştı.

Sağlık Bakanı, bu kişilerin ülkede 14 gün boyunca belirli bir yerde sağlık ekiplerinin kontrolünde tutulacağını kaydetti.

Air France Vuhan'a uçuşları durdurdu

Öte yandan, Fransız Hava Yolu şirketi Air France'dan yapılan açıklamada, koronavirüs salgınının etkili olduğu Vuhan'a uçuşların durdurulduğu belirtildi.

Paris'ten Pekin ve Şangay'a yapılacak sefer sayısının da azaltıldığı bildirildi.