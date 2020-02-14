Kayıt
22:04 14 Şubat 2020
Canlı Yayın
    Arama
    56. Münih Güvenlik Konferansı'nın açılış konuşmasını gerçekleştiren Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier

    Almanya Cumhurbaşkanı, Pompeo ile Esper'in suratına karşı Trump'ın 'önce Amerika' politikasını eleştirdi

    © REUTERS / MICHAEL DALDER
    Avrupa
    URL'yi kısaltın
    0 10
    Abone ol
    https://cdntr2.img.sputniknews.com/images/104140/83/1041408379.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/avrupa/202002141041408406-almanya-cumhurbaskani-pompeo-ile-esperin-suratina-karsi-trumpin-once-amerika-politikasini-elestirdi/

    Münih Güvenlik Konferansı'nın açılışında ABD Başkanı Donald Trump'ı eleştirmeye odaklanan Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, "En yakın müttefiğimiz ABD, bugünkü yönetim altında, uluslararası toplum kavramını reddediyor. 'Yeniden muhteşem', ama komşular ve ortaklar pahasına. Bu şekilde düşünmek ve eylemek, hepimize zarar veriyor" dedi.

    Transatlantik güvenlik mimarisinin köşe taşlarından biri olan Münih Güvenlik Konferansı'nın 56'ıncısı Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier'in konuşmasıyla açıldı.

    ABD'den Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Savunma Bakanı Mark Esper, Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Senatör Lindsey Graham, Milletvekili Adam Schiff'in de aralarında bulunduğu üst düzey davetli grubuna hitap eden Steinmeier, ABD Başkanı Donald Trump'ın 'önce Amerika' politikasını eleştirmeye odaklandı. ABD'nin yanısıra Çin ve Rusya'yı da 'bencil siyaset izleyerek uluslararası düzeni tehlikeye atmakla' suçladı.

    Trump'ın 'Amerika'yı yeniden muhteşem yapmak' sloganına atıf yapan Almanya Cumhurbaşkanı, "En yakın müttefiğimiz ABD, bugünkü yönetim altında, uluslararası toplum denilen kavramı reddediyor. 'Yeniden muhteşem', ama komşular ve ortaklar pahasına. Bu şekilde düşünmek ve eylemek, hepimize zarar veriyor" diye konuştu.

    'Herkes kendini düşündüğünde hiçbir şey çözülmüyor'

    Trump'ın "Her ülke nerede yer alacağına kendisi karar vermeli ve kendi çıkarlarını diğerler ülkelerin üzerinde görmeli" sloganıyla hareket ettiğini söyleyen Steinmeier, "Sanki herkes kendini düşündüğü zaman herşey düşünülmüş oluyor" tepkisini gösterdi. Trump'ın yönetimi altında ABD'nin alışılmadık şekilde uluslararası kurumların kararlarını hiçe saydığını, ticaret savaşları, iklim değişikliği gibi küresel sorunlara çözüm arayışında uluslararası toplumu zayıflattığını, bundan dolayı da uluslararası kurumların engellenmesinin endişeyle takip edildiğini vurguladı.

    'Birinin güvenliği, diğerinin güvenliksizliği'

    Rusya ve Çin'i de 'Büyük Güçler' rekabetine kendilerini kaptırarak küresel istikrarsızlığı pekiştirmekle suçlayan Steinmeier, "Bu senaryoya göre birinin güvenliği, diğerinin güvenliksizliği oluyor" değerlendirmesini yaptı.

    Rusya ve Çin'e suçlamalar

    Kırım konusu üzerinden Rusya'yı 'Avrupa'daki barış ortamına ve istikrara zarar vermekle' itham eden Steinmeier, "Askeri şiddet ve sınırların şiddet yoluyla değiştirilme çabaları Avrupa kıtasında yine politik bir araç haline geldi" dedi.

    Çin'in ekonomik alandaki yükselişiyle uluslararası bir aktör haline geldiğine dikkat çekerken "Ancak uluslararası hukuka yalnızca kendi çıkarlarına ters düşmediği durumlarda uyuyor" iddiasında bulundu. Uygur sorununa atıfla "Ülkelerindeki azınlıklara karşı eylemleri hepimizi rahatsız ediyor" diye konuştu.

    'Rusya ve Çin'in giderek artan tehdidi' iddiasını ortaya atan Almanya Cumhurbaşkanı, buna karşı Avrupa liderinin birlik beraberlik içinde ortak politika geliştirmesi gerektiğini savundu.

    Dolayısıyla transatlantik işbirliğini övüp ABD ile ilişkilerin korunması gerektiğini vurgularken, Trump'ın Almanya'nın daha çok para harcamasını talep ettiği NATO'nun 'önemine' vurgu yapmayı da ihmal etmedi. 

    '5-6 yılda dünya değişti'

    Almanya Dışişleri Bakanı olarak konferansa katıldığı 2014 yılının dünyası ile bugünkü dünya arasında güvenlik anlamında farklılıklar bulunduğunu belirterek, dünyadaki çatışma ortamlarının arttığını, ülkelerin yeni bir silahlanma yarışına girebileceğini sıraladı:

    "Klasik güvenlik ikilemine geri dönüyoruz. Bunun sonucu, daha fazla kuşku, daha fazla silahlanma, daha az güvenlik olacaktır. Süregiden nükleer silahlanma tehlikesi daha da büyüyecektir."

    'Siyasi gündemimiz, dünyayı Batılılaştırmayı içermiyor'

    Batı'nın kendi imajıyla dünyayı şekillendiremeyeceğini telkin ederek ''Dış politikamızı fazla zorlamamalıyız. Özellikle Avrupa ve Almanya, dünyaya daha az misyoner bir yaklaşımla yaklaşırsa başarılı olurlar. Siyasi gündemimiz, dünyayı Batılılaştırmayı içermiyor" görüşünü dile getirdi.

    'Rusya ile ilişkiler kınama ve yaptırımdan ibaret olamaz'

    Batı ülkelerinin Rusya gibi ülkelerle daha iyi bir ilişkiye ihtiyaç duyduğunu, bu ülkelere yönelik dış politikaların sadece kınama ifadeleri ve yaptırımlarla sınırlandırılmaması gerektiğini belirterek şöyle bir manzara çizdi:

    ''İran ile nükleer bir anlaşma müzakere etmenin başka bir yolu yok ve Doğu Ukrayna'da da barış yok. Libya'da barış yapmak istiyorsanız sadece temiz olanları değil, birçok eli sıkmanız gerekir. Sahel'de terörizmle mücadele etmek istiyorsanız bunu 'Askeri çözüm olsun mu olmasın mı?' sorusuna indiremezsiniz. Ancak başarılı bir istikrar için öncelikle çatışmanın karmaşık nedenlerine odaklanmalıdır. Çatışma çözümlemesi farklıdır, yalnız anlayış elde edilemez.''

    'Dünya siyasetinde gittikçe yıkıcı bir dinamik'

    BM'nin 75 yıl önce kurulduğunu, ancak bugün dünya siyasetinin gittikçe yıkıcı bir dinamiğine tanık olunduğunu söyleyerek şöyle devam etti:

    ''Her yıl daha barışçıl bir dünya yaratmak için uluslararası işbirliği hedefinden uzaklaşıyoruz. 'Büyük güçlerle rekabet' fikri sadece günümüzün strateji belgelerini belirlemekle kalmıyor. Aynı zamanda dünyadaki gerçekliği yeniden şekillendiriyor. Bunun izleri Ortadoğu ve Libya'daki çatışmalarda görülüyor.''

    ABD'nin bugüne değinki en kalabalık heyetiyle katıldığı  Münih Güvenlik Konferansı'nda Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu temsil ediyor. 

    Bayerischer Hof Oteli'nde düzenlenen konferansın katılımcıları arasında Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Mass, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Kanada Dışişleri Bakanı François-Philippe Champagne, Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, Vatikan Dışişleri Bakanı Paul Richard Gallagher, Çekya Dışişleri Bakanı Tomas Petricek, Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer, Kanada Savunma Bakanı Harjit Sajjan, Singapur Savunma Bakanı Ng Eng Hen, Nelson Mandela'nın kurucusu olduğu Elders grubu (Akil İnsanlar) ve Uluslararası Kriz Grubu da var. 

    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Dresden bombardımanında kentin merkezini yok eden bi yangın fırtınası oluştu.
    2. Dünya Savaşı’nın en büyük hava saldırılarından Dresden bombardımanının 75. yıldönümü
    Karikatür
    'Benim almam gereken Nobel Barış Ödülü'nü başkasına verdiler' diyen Trump, Rusya’ya karşı 'süper hızlı' füzelerle övündü
    İnfografik
    'Yüzyılın Anlaşması'nın ana maddeleri
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet