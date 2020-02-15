Avrupa'da ilk koronavirüs ölümü gerçekleşti: Paris'teki Çinli turist hayatını kaybetti

Fransa Sağlık Bakanı, ülkede yaşlı bir Çinli turistin koronavirüs sebebiyle hayatını kaybettiğini duyurdu.

Bu vaka ile birlikte Avrupa'da Koronavirüs kaynaklı ilk ölüm yaşanmış oldu. Fransa'da şu ana kadar 11 koronavirüs vakası tespit edilmişti

Son olarak Çin Ulusal Sağlık Komisyonu ülkede 66 bin 492 doğrulanmış vaka olduğunu belirtirken son 24 saatte koronavirüse bağlı olarak 143 kişinin hayatını kaybettiğini ve 2 bin 280 kişiye tanı konulduğunu açıklamıştı.

Virüs, ilk olarak Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık'ta tespit edilmişti. Vuhan Belediyesi Sağlık Komisyonu, 31 Aralık'ta kentteki Huanan Deniz Ürünleri Pazarı ile teması bulunan 27 kişide daha "gizemli" hastalığın görüldüğünü açıklamış ve pazarı kapatılmıştı.

Virüsün kısa sürede Vuhan'dan diğer kent ve eyaletlere sıçraması nedeniyle 22 Ocak'tan bu yana başta Vuhan olmak üzere Hubey eyaletine bağlı irili ufaklı 17 kentte toplu ulaşım durduruldu. Kentlerin nüfusu 50 milyonu buluyor.