Almanya Dışişleri Bakanı Maas: Irkçı terör ülkemizde yeniden bir tehlike

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Hanau'daki saldırıya ilişkin şüphelerin doğrulanması durumunda bunun bir yıl içinde üçüncü ırkçı saldırı olacağını söyledi.

"Irkçı terör ülkemiz için yeniden bir tehlike haline geldi" ifadelerini kullanan Maas, özgürlüğün düşmanlarına demokrasinin karşı koyması gerektiğini aktardı.

Es ist längst Zeit zu erkennen: Demokratie muss sich wehren gegen die Feinde der Freiheit. Das gilt natürlich für den Rechtsstaat. Das gilt aber auch für uns alle.



Trauer und Entsetzen müssen uns Ansporn sein, umso entschiedener für unsere Demokratie einzutreten. #Hanau (2/2) — Heiko Maas 🇪🇺 (@HeikoMaas) February 20, 2020

Maas, Türk kökenli bir Twitter kullanıcısının "Korkuyoruz. Hayatımızdan endişe ediyoruz. Sağcı teröre karşı bu kadar çaresiz miyiz?" paylaşımına da cevap verdi.

Irkçı teröre tahammül edilemeyeceğini belirten Maas, "Korkunuz korkumuzdur. Sizi tehdit eden bizi tehdit etmiştir. Hanau'dan sonra ırkçılığa tüm kararlılıkla daha da fazla karşı durmak önemlidir. Her zaman ve her yerde" değerlendirmesinde bulundu.

Hessen Eyaleti Başbakanı Volker Bouffier, Hanau kentinde yaptığı açıklamada, saldırıdan dolayı sarsıldığını belirterek, bu şiddet olayının sadece kentte değil, ülkede de birçok şeyi değiştireceğini ifade etti.

"Bugün bir dönüm noktasıdır" diyen Bouffier, Hanau kentindeki ırkçı terörün uluslararası alanda da dikkat çektiğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı, 5 Türk’ün öldürüldüğü olay yerine çiçek bıraktı

Bouffier, başka bir ülkeden Almanya'ya gelen insanların, burayı kendilerine yurt edenlerin korku duyduklarını bildiğini ifade ederek, "Bunu anladığımızı söylemek istiyorum. Irkçılığa, kışkırtıcılığa ve nefrete karşı mücadele etmek için her şeyi yapacağız" şeklinde konuştu.

Federal İçişleri Bakanı Horst Seehofer ve Hessen Eyalet Başbakanı Volker Bouffier’in olay yerine gerçekleştirdiği ziyaretin ardından Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier de saldırının gerçekleştirildiği olay yerine geldi.

© EPA / Sascha Steinbach Cumhurbaşkanı Steinmeier, ziyareti sırasında bölgedekilerin tepkisine maruz kaldı.

Steinmeier, olay yerine çiçek bırakarak hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulundu. Steinmeier, bölgedekilerin "Cumhurbaşkanı çiçek bırakmak yetmez, önlem alın" tepkisiyle karşılaştı.

Almanya'nın Hanau kentinde gece saatlerinde iki kafeye düzenlenen ırkçı saldırıda, aralarında Türklerin de bulunduğu 9 kişi hayatını kaybetmişti.

Özel harekat timinin düzenlediği operasyonda saldırıyı gerçekleştiren 43 yaşındaki Tobias R. ve 72 yaşındaki annesi evinde ölü bulunmuştu.

Tobias R'nin avcılık belgesi olduğu ve ardında bir mektup ile video bıraktığı belirtilmişti.