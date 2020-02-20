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21:58 20 Şubat 2020
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    Heiko Maas

    Almanya Dışişleri Bakanı Maas: Irkçı terör ülkemizde yeniden bir tehlike

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    Avrupa
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    Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, ırkçı terörün ülkede yeniden bir tehlike haline geldiğini belirtti.

    Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Hanau'daki saldırıya ilişkin şüphelerin doğrulanması durumunda bunun bir yıl içinde üçüncü ırkçı saldırı olacağını söyledi.

    "Irkçı terör ülkemiz için yeniden bir tehlike haline geldi" ifadelerini kullanan Maas, özgürlüğün düşmanlarına demokrasinin karşı koyması gerektiğini aktardı. 

    Maas, Türk kökenli bir Twitter kullanıcısının "Korkuyoruz. Hayatımızdan endişe ediyoruz. Sağcı teröre karşı bu kadar çaresiz miyiz?" paylaşımına da cevap verdi.

    Almanya Bşabakanı Angela Merkel, Hanau'daki ırkçı saldırı hakkında açıklama yaparken
    © REUTERS / FABRIZIO BENSCH
    Hanau saldırısında ölenlerin 5'i Türkiye kökenli, Merkel 'Fail, ırkçı saiklerle hareket etti' dedi
    Irkçı teröre tahammül edilemeyeceğini belirten Maas, "Korkunuz korkumuzdur. Sizi tehdit eden bizi tehdit etmiştir. Hanau'dan sonra ırkçılığa tüm kararlılıkla daha da fazla karşı durmak önemlidir. Her zaman ve her yerde" değerlendirmesinde bulundu.

    Hessen Eyaleti Başbakanı Volker Bouffier, Hanau kentinde yaptığı açıklamada, saldırıdan dolayı sarsıldığını belirterek, bu şiddet olayının sadece kentte değil, ülkede de birçok şeyi değiştireceğini ifade etti.

    "Bugün bir dönüm noktasıdır" diyen Bouffier, Hanau kentindeki ırkçı terörün uluslararası alanda da dikkat çektiğini kaydetti.

    Kesin netlik kazanmamakla birlikte her şeyin failin ırkçılık saikiyle hareket ettiğine işaret ettiğini dile getiren Almanya Başbakanı Angela Merkel, Federal Başsavcılığın üstlendiği soruşturmayla ilgili Bu korkunç cinayetlerin tüm arka planının aydınlatılması için her türlü çaba sarf edilecek sözünü verdi.
    © REUTERS / Kai Pfaffenbach
    Almanya'da silahlı saldırının yaşandığı Hanau kentinden görüntüler
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    Bouffier, başka bir ülkeden Almanya'ya gelen insanların, burayı kendilerine yurt edenlerin korku duyduklarını bildiğini ifade ederek, "Bunu anladığımızı söylemek istiyorum. Irkçılığa, kışkırtıcılığa ve nefrete karşı mücadele etmek için her şeyi yapacağız" şeklinde konuştu.

    Cumhurbaşkanı, 5 Türk’ün öldürüldüğü olay yerine çiçek bıraktı

     Federal İçişleri Bakanı Horst Seehofer ve Hessen Eyalet Başbakanı Volker Bouffier’in olay yerine gerçekleştirdiği ziyaretin ardından Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier de saldırının gerçekleştirildiği olay yerine geldi.

    © EPA / Sascha Steinbach
    Cumhurbaşkanı Steinmeier, ziyareti sırasında bölgedekilerin tepkisine maruz kaldı.

    Steinmeier, olay yerine çiçek bırakarak hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulundu. Steinmeier, bölgedekilerin "Cumhurbaşkanı çiçek bırakmak yetmez, önlem alın" tepkisiyle karşılaştı.

    Almanya'nın Hanau kentinde gece saatlerinde iki kafeye düzenlenen ırkçı saldırıda, aralarında Türklerin de bulunduğu 9 kişi hayatını kaybetmişti.

    Özel harekat timinin düzenlediği operasyonda saldırıyı gerçekleştiren 43 yaşındaki Tobias R. ve 72 yaşındaki annesi evinde ölü bulunmuştu.

    Tobias R'nin avcılık belgesi olduğu ve ardında bir mektup ile video bıraktığı belirtilmişti.

    Etiketler:
    Irkçılık, ırkçı saldırı, Heiko Maas, Hanau, Almanya
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    Kesin netlik kazanmamakla birlikte her şeyin failin ırkçılık saikiyle hareket ettiğine işaret ettiğini dile getiren Almanya Başbakanı Angela Merkel, Federal Başsavcılığın üstlendiği soruşturmayla ilgili Bu korkunç cinayetlerin tüm arka planının aydınlatılması için her türlü çaba sarf edilecek sözünü verdi.
    Almanya'da silahlı saldırının yaşandığı Hanau kentinden görüntüler
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