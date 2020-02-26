Yunanistan'da ilk koronavirüs vakası görüldü

Asya'da ortaya çıkan, Ortadoğu ve Avrupa'da da yayılmaya devam eden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) Yunanistan'a da sıçradı.

Yunanistan Sağlık Bakanlığı Temsilcisi Sotiris Çiodras, İtalya’nın kuzeyinden dönen 38 yaşındaki bir kadında koronavirüsün tespit edildiğini duyurdu.

İtalya’da yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 12’ye yükselmişti.