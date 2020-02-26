Kuzey Makedonya'da ilk koronavirüs vakası tespit edildi

Kuzey Makedonya Başbakanı Oliver Spasovski ve Sağlık Bakanı Venko Filipçe, hükümet binasında görülen koronavirüse ilişkin ortak basın toplantısı düzenledi.

Bakan Filipçe, bu sabah Bulaşıcı Hastalıklar Kliniği'ne kaldırılan 1970 doğumlu bir kadında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildiğini, bunun Üsküp'te görülen ilk vaka olduğunu söyledi.

"Paniğe gerek yok" ifadesini kullanan Filipçe, söz konusu kişinin, klinikte karantina altına alındığını kaydetti.

Virüs tespit edilen kadının, 1 aydır İtalya'da bulunduğunu, 2 haftadan bu yana hasta olduğunu dile getiren Filipçe, kadının, İtalya'da tedavi gördüğü ancak orada koronavirüsle ilgili herhangi bir teste tabi tutulmadığını vurguladı.

Filipçe, hasta kadınla yolculuk eden diğer kişilerin de kontrol edilip, 14 günlük karantinaya alınacağını vurguladı.

Başbakan Spasovski de durumun kontrol altında tutulduğunu, panik yapılmaması gerektiğini belirtti.