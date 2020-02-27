Hollanda'da ilk koronavirüs vakası tespit edildi

Yeni tip koronavirüs salgını Avrupa'ya yayılmayı sürdürürken Hollanda'da da ilk vakanın tespit edildiği bildirildi.

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını İtalya başta olmak üzere Avrupa ülkelerinde yayılmaya devam ediyor.

Hollanda Sağlık ve Spor Bakanı Bruno Bruins, yaptığı açıklamada ülkedeki ilk Kovid-19 vakasının tespit edildiğini bildirdi.

Bakan, vakanın Tilburg kentinde tespit edildiğini kaydetti.

First case of the #coronavirus in the Netherlands. A man in Tilburg has been diagnosed with the virus, according to @bruno_bruins. pic.twitter.com/59JEV5mk2l — TAG (@itsTAGofficial) February 27, 2020

Fransa Sağlık Bakanlığı, geçen saatlerde ülkede 20 kişide yapılan testlerin pozitif çıktığını açıklamıştı. Böylelikle ülke genelindeki toplam vaka sayısı 28 çıkmıştı.