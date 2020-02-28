Lüksemburg Dışişleri Bakanı: İdlib sorununu NATO değil Rusya ve Türkiye çözmeli

Lüksemburg Dışişleri Bakanı Jean Asselborn, İdlib'de çözümün NATO tarafından değil, Rusya ve Türkiye tarafından bulunması gerektiğini söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüşmesinin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Lüksemburg Dışişleri Bakanı Jean Asselborn, Türkiye'nin İdlib'de 33 askerin yaşamını yitirmesi sonrası NATO'yu acil toplantıya çağırmasını değerlendirdi.

Asselborn konuya ilişkin şunları söyledi:

"Rusya ve Türkiye liderleri arasındaki diyaloğun çözüm bulunmasını sağlayacağını umuyoruz. Durumun çözüme kavuşması için Rusya'nın her şeyi yapacağına inanıyorum. Şu anda NATO için mümkün olan tek şey, bu sorunun NATO tarafından çözülmeyeceğini söylemek olur."

Jean Asselborn, Türkiye'nin NATO'dan Washington Sözleşmesi'nin 5. maddesi uyarınca değil, 4. maddesi uyarınca yardım isteme hakkına sahip olduğunu kaydetti.

5. madde kapsamında yardım istenmesi halinde bunun NATO birliklerinin müdahalede bulunması ve Suriye ordusuyla karşı karşıya gelmesi anlamı taşıyacağını anlatan Asselborn, "Biz bu mantıkla hareket etmiyoruz. Umarım, böyle bir karar almayız" ifadelerini kullandı.