Koronavirüsten korkan görevliler çalışmama kararı aldı: Louvre Müzesi bugün de kapılarını kapattı

Çin’den başlayan koronavirüs salgını Avrupa’da giderek yayılırken, Fransız yetkililer hastalıktan korunmak için önlemleri sıkılaştırıyor.
Başkenti Paris’te bulunan dünyaca ünlü Louvre Müzesi bugün bir kez daha kapılarını ziyaretçilere kapattı. Müze çalışanlarının salgın endişesi nedeniyle çalışmayı reddettiği, bu nedenle bu kararın alındığı belirtildi.
Louvre çalışanlarının üye olduğu CGT sendikasının işyeri temsilcisi Christian Galani, aralarında bir oylama yaptıklarını ve çalışmamaya karar verdiklerini aktardı. Galani, hayatlarına ve sağlıklarına yönelik bir tehdit altındayken çalışmama yönünde yasal haklarını kullandıklarını vurguladı.
Louvre yetkilileri dün koronavirüs paniği nedeniyle kapatılmıştı. Müze, yılda 10 milyondan fazla ziyaretçi ağırlıyor.
Halka 'öpüşmeyin' çağrısı
Öte yandan yetkililer, koronavirüsten korunmak için halka selamlaşırken ‘öpüşmemeleri’ çağrısında da bulundu.
Sağlık Bakanı Olivier Véran, “Fiziksel nitelikteki sosyal temasların azaltılmasını tavsiye ediyoruz. Buna ‘la bise’ (Fransa’da yanaktan öpüşerek selamlaşma için kullanılan tabir) de dahil” dedi.
Uyarının, geçen hafta Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un İtalya Başbakanı Giuseppe Conte’yi bir değil tam iki etkinlikte öperek karşılamasının ardından yapılması dikkat çekti.
Belçika'nın Kortrijk kentinde bulunan Duma adlı şirket de, koronavirüs salgınından korunmak amacıyla, çalışanlarına öpüşme ve tokalaşmayı yasaklamıştı.
Fransa genelinde şu ana kadar açıklanan 100 koronavirüs vakası bulunuyor. Virüs nedeniyle iki kişi hayatını kaybetti.
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