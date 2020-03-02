Koronavirüsten korkan görevliler çalışmama kararı aldı: Louvre Müzesi bugün de kapılarını kapattı

Koronavirüsün Avrupa’da en çok etkilediği ülkelerden olan Fransa’da, dünyanın en çok ziyaret edilen müzelerinden biri olan Louvre iki gündür kapılarını açmıyor. Sağlıklarından endişe eden müze görevlileri çalışmayı reddetti.

Çin’den başlayan koronavirüs salgını Avrupa’da giderek yayılırken, Fransız yetkililer hastalıktan korunmak için önlemleri sıkılaştırıyor.

Başkenti Paris’te bulunan dünyaca ünlü Louvre Müzesi bugün bir kez daha kapılarını ziyaretçilere kapattı. Müze çalışanlarının salgın endişesi nedeniyle çalışmayı reddettiği, bu nedenle bu kararın alındığı belirtildi.

Louvre çalışanlarının üye olduğu CGT sendikasının işyeri temsilcisi Christian Galani, aralarında bir oylama yaptıklarını ve çalışmamaya karar verdiklerini aktardı. Galani, hayatlarına ve sağlıklarına yönelik bir tehdit altındayken çalışmama yönünde yasal haklarını kullandıklarını vurguladı.

Louvre yetkilileri dün koronavirüs paniği nedeniyle kapatılmıştı. Müze, yılda 10 milyondan fazla ziyaretçi ağırlıyor.

Halka 'öpüşmeyin' çağrısı

Öte yandan yetkililer, koronavirüsten korunmak için halka selamlaşırken ‘öpüşmemeleri’ çağrısında da bulundu.

Sağlık Bakanı Olivier Véran, “Fiziksel nitelikteki sosyal temasların azaltılmasını tavsiye ediyoruz. Buna ‘la bise’ (Fransa’da yanaktan öpüşerek selamlaşma için kullanılan tabir) de dahil” dedi.

Uyarının, geçen hafta Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un İtalya Başbakanı Giuseppe Conte’yi bir değil tam iki etkinlikte öperek karşılamasının ardından yapılması dikkat çekti.

© AP Photo / Andrew Medichini Koronavirüs salgınıyla boğuşan Avrupa'da, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile İtalya Başbakanı Giuseppe Conte’nin öpüşerek selamlaşması olay oldu.

Belçika'nın Kortrijk kentinde bulunan Duma adlı şirket de, koronavirüs salgınından korunmak amacıyla, çalışanlarına öpüşme ve tokalaşmayı yasaklamıştı.

Fransa genelinde şu ana kadar açıklanan 100 koronavirüs vakası bulunuyor. Virüs nedeniyle iki kişi hayatını kaybetti.