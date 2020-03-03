Avusturya Başbakanı: Türkiye'nin göçmenleri yollaması AB'ye saldırıdır

Türkiye'nin göçmenlerin Avrupa Birliği'ne geçişini serbest bırakmasını "Hem Yunanistan hem de AB'ye bir saldırı" diye niteleyen Kurz, "Bu konuda Erdoğan kazanırsa, kendi içinde sınırları olmayan Avrupa tarih olur" değerlendirmesini yaptı.

Suriye'nin İdlib vilayetindeki asker kayıplarının ardından göçmenlerin Türkiye'den Avrupa Birliği'ne geçmelerinin serbest olduğunu ilan eden Ankara'ya Viyana sert tepki gösterdi.

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, Ankara'nın bu hamlesini 'AB'ye saldırı' diye niteledi.

Bundeskanzler Sebastian Kurz hat klare Worte zur aktuellen Flüchtlingskrise gefunden und sieht einen „Angriff der Türkei auf die EU“.https://t.co/Trp78OsSIb pic.twitter.com/tbKIx7cRxr — Kronen Zeitung (@krone_at) March 3, 2020

"Hem Yunanistan hem AB'ye bir saldırı olduğu kadar AB açısından bir sınavdır da" diyen Kurz, AB'ye, AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın baskılarına boyun eğmeleri halinde sınırda yığılan 13 bin göçmenin 'sadece başlangıç' olacağı ikazını yaptı.

"Türkiye'nin baskısına boyun eğersek ve Erdoğan on bin insanın AB'ye akın edip etmeyeceği kararını vererek zafer kazanırsa, işte o zaman yüz binlerce insan (Avrupa'ya) gelir" uyarısında bulunan Kurz, "Bu konuda Erdoğan kazanırsa, kendi içinde sınırları olmayan Avrupa tarih olur" dedi.

Austria accuses Turkey of using migrants gathering at the Greek border as a “weapon” against the EU https://t.co/LmUWbCFGmz — Bloomberg (@business) March 3, 2020

AB yurttaşlarının ikamet özgürlüğünün birliğin dış sınırlarının korunmasından geçtiğini söyleyen Avusturya Başbakanı, sınırdaki toplanmanın halihazırda 'Suriye'deki çatışmalardan kaçışla bir ilgisinin olmadığını, Ankara tarafından kasten organize edildiğini' savundu. "Sığınmacılar Erdoğan'ın umurunda değil. Onları pazarlık kozu, silah, baskı aracı olarak kullanmak istiyor" iddiasında bulundu.

Erdogan using migrants as a ‘weapon’ against EU, says Austria’s Kurz https://t.co/i0i7Zen4Y2 pic.twitter.com/zB53fD2PVr — Kathimerini English Edition (@ekathimerini) March 3, 2020

2015'teki sığınmacı krizinin tekrarlanmasına 'her ne pahasına olursa olsun izin verilmemesi' gerektiğini telkin eden muhafazakar siyasi lider, AB üyelerine 'Türkiye'nin baskılarına hep birlikte karşı koyma' çağrısı yaptı.