AB yetkilisinden Erdoğan'a: Sınırda yaşananlar kabul edilmez

Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Avrupa sınırlarında yaşanan mevcut gelişmelerin 'kabul edilemez' olduğunu aktardığını söyledi.

Göç krizi ve İdlib'deki durumu görüşmek üzere Ankara'da bulunan Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, bugün Beştepe'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi.

Erdoğan ile 'uzun ve faydalı' bir görüşme yaptıklarını söyleyen Borrell, Avrupa sınırlarında yaşanan mevcut gelişmelerin 'kabul edilemez' olduğunu söylediğini belirtti. Josep Borrell, Türkiye'den, sınırlara daha fazla ilerlemeleri konusunda mültecilere destek vermemesini istedi.

Borrell ayrıca, AB'nin Suriye'nin kuzeyinde yaşanan durum nedeniyle korunmasız halde bulunan halka 60 milyon euro insani yardım yapacağını da açıkladı.

İdlib'de Türk askerlerinin yaşamını yitirdiği saldırının ardından Türkiye, Avrupa'ya geçmek isteyen mültecileri durdurmayacağını açıklamış, sınıra büyük bir göç akını başlamıştı.

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