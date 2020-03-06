İsveç aşırı sağının restini Feminist Partisi gördü: Arapça kliple milyonlarca göçmeni ülkeye çağırdı

Ankara'nın Suriye'nin İdlib vilayetindeki krizine misilleme olarak sınır kapılarını göçmenlerin Avrupa'ya geçişi için açması, yaşlı kıtayı karıştırdı. İsveç', yeni göçmen krizine karşı alınacak tavır konusunda bölündü. Aşırı sağcı parti İsveç Demokratları'nın lideri Jimmie Akesson'un Edirne'de göçmenlere "Bize gelmeyin. İsveç dolu" yazılı bildiriler dağıtması karşısında Feminist Girişim Partisi zıt yönde bir açıklama yaptı.

Feminist Girişim Partisi'nin Libya kökenli lideri Farida al-Abani, Arapça olarak milyonlarca göçmeni İsveç'e çağırdığı bir videoyu sosyal medyada paylaştı.

Swedish Feminist Initiative Party invites 'millions' of migrants in controversial Arab-language clip https://t.co/T8RwooNDB6 — Sputnik (@SputnikInt) March 6, 2020

Akesson'un "İsveç dolu. Size daha fazla para veremeyiz, konut sağlayamayız" diyen bildirisine yanıt veren al-Abani, videoyu paylaştığı tweette şunları yazdı:

"Uçakla gitmek paraya mal oluyor ve iklime zarar veriyor, bildiri basmak paraya mal oluyor ve bildiri çok az kişiye ulaşıyor. Neyse ki ben Arapça biliyorum ve internetin milyonlara ulaşabildiği bir gerçek. Kısaca diyorum ki, 'Irkçı bir parti yalan yayıyor, onları dinlemeyin, buraya hoşgelirsiniz, dolu değiliz."

Flyg kostar pengar och klimat och flygblad kostar också pengar och når några få.

Tur att jag kan arabiska och att nätet kan nå miljontals.

kortfattat säger jag ”Ett rasistiska parti sprider lögner, lyssna inte på dem, välkomna hit, det är inte fullt”❤️

#welcometosweden #edirne pic.twitter.com/iMfEE8104B — Farida al-Abani (@AAFarida) March 4, 2020

Facebook paylaşımında da 10 milyonluk İsveç'in 163 bin göçmeni kabul ettiği ve sosyal refah sisteminin zorlandığı 5 yıl önceki göçmen krizi için "İsveç'in bir 2015'e daha ihtiyacı var ve bizim de o zaman gördüğümüzü insanlığı yansıtan bir politikaya ihtiyacımız var" diyen Feminist Girişim Partisi lideri, "2015 yeniden" etiketiyle şöyle devam etti:

© Sputnik / Feminist Girişim Partisi'nin Libya kökenli lideri Farida al-Abani'den "2015 yeniden" etiketli Facebook paylaşımının görseli

"İsveç'in kalıcı oturma izinleri vermeye geri dönmesinin vakti geldi, daha da büyüyen duvarlar üzerimize devrilmeden sınırlarımızı açmanın vakti geldi. Sorumluluk neymiş, haydi gösterelim."

Al-Abani'nin paylaşımları sosyal medyada İsveç'teki bölünmüşlüğü yansıtır şekilde ne olumlu hen de olumsuz tepki aldı.