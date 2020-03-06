AB: Sınıra göçmen akını durmadan Türkiye'ye mali yardım çıkarmayız

AB Dış İlişkiler Konseyi'nin ardından düzenlenen basın toplantısında sınıra göçmen akınını durdurması için Türkiye'ye mali yardımların artırılıp artırılmayacağı soruldu. Borrell "Böyle bir karar yok. Önce göçmen akınını durdurması lazım. Bu oyuna son verilmeli" dedi.

Hırvatistan'da düzenlenen olağanüstü AB Dış İlişkiler Konseyi toplantısına Türkiye'nin batı sınırlarının göçmenlerin Avrupa'ya geçişi için açılması damga vurdu.

Ankara'ya 'ilave mali yardımların ele alınabilmesi için AB sınırlarına insan akınını durdurması gerektiği' mesajının verildiği belirtildi.

Deutsche Welle Türkçe, AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile Hırvatistan Dışişleri Bakanı Gordan Grlić Radman'ın ortak basın toplantısından bazı ayrıntılar aktardı.

'Konumuz mali yardımlar değil, iletişim'

Habere göre, 'AB sınırlarında yaşanan gerilimin aşılması için, Türkiye'ye ev sahipliği yaptığı sığınmacılar için mali yardımların artırılıp artırılmayacağı' sorusunu, Borrell, şöyle yanıtladı:

"Konsey kararları açıklamamızda yer alıyor ve görebileceğiniz üzere ilave kaynak konusunda bir karar yok. Önce kapıların açık olduğuna inanan ve geçmeye çalışan göçmenlerin akınını durdurmak gerekiyor. Konumuz mali yardımlar değil, iletişim."

'Bu oyuna son verilmeli'

Borrell, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Avrupa sınırlarının açık olduğu iddiası yanlış… İnsanların gerçekleri bilmesi gerekiyor. İnsanlara, 'Avrupa'ya gidin kapılar açık' denilmemesi gerekiyor. Bu oyuna son verilmeli."

We had today an open discussion with EU Foreign Ministers at our informal meeting #Gymnich on #Russia and #Turkey - our two important neighbours, which are unavoidably part of our security and part of our most important concerns.https://t.co/RMUITZkB9q pic.twitter.com/gvqMGtJnhp — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) March 5, 2020

Almanya ek mali yardıma karşı

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas da Türkiye'ye ek mali yardım yapılmasına karşı çıktı.

'AB'nin Erdoğan'ın baskısına boyun eğmeyeceğini' dile getiren Maas, 2016 yılında imzalanan sığınmacı geri kabul anlaşması çerçevesinde bu yıl 1 milyar euro ödeme planlandığına işaret etti.

Almanya Dışişleri Bakanı, ancak ihtiyacın artması durumunda halihazırda taahhüt edilmiş ödemelerin hızlandırılması için görüşmeler yapılabileceğini söyledi.

AFP ilave yardım haberi geçmişti

Fransız haber ajansı AFP, dün Avrupa Komisyonu kaynaklarına dayanarak, AB'nin anlaşma çerçervesinde 6 milyar euro ödemeye ilaveten Türkiye'ye 500 milyon euro ek kaynak sağlamayı planlayabileceğini iddia etmişti.

Hırvatistan: Erdoğan, tüm Türkiye'yi temsil etmiyor

Bu arada Hırvatistan Dışişleri Bakanı Gordan Grlić Radman, Türkiye ile sorunların diplomasi yoluyla çözümlenmesine odaklandıklarını belirterek şöyle konuştu:

"Türkiye'nin Erdoğan'dan ibaret olmadığını, Erdoğan'ın da tüm Türkiye'yi temsil etmediğini dikkate almamız gerekiyor. Türkiye çok büyük bir ülke."