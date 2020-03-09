Fransa basını: Marine Le Pen Erdoğan’ı Avrupa’yı ‘İslamlaştırmakla’ suçladı

Fransa’da yayınlanan Ouest-France gazetesi, Ulusal Cephe Partisi lideri Le Pen’in Fransa ve Avrupa’dan, Yunanistan’a mülteci akımı ile baş etmek için yardım etmesini talep ettiğini, ayrıca Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı Avrupa’yı ‘İslamlaştırmak’ istemekle suçladığını yazdı.

Cuma günü yayınlanan makalede, Ulusal Cephe Partisi lideri Marine Le Pen’in Fransa ve Avrupa’dan, Yunanistan’a mülteci akımı ile baş etmek için yardım etmesini talep ettiği belirtildi. Ayrıca Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı Avrupa’yı ‘İslamlaştırmak’ istemekle suçladığı ileri sürüldü.

Gazetenin sözlerinden alıntı yaptığı Le Pen, “Fransa ve Avrupa Yunanistan’ın yardımına koşmalı ve göç politikasını tamamen değiştirmeli” diye konuştu.

Habere göre aşırı sağcıların lideri, belediye seçim kampanyası kapsamında Marsilya’da yaptığı konuşmada, Türkiye’nin sığınmacılara yönelik eylemlerine eleştiriler yöneltti. Le Pen ayrıca ‘Türkiye Cumhurbaşkanı’nın Avrupa’nın İslamileştirilmesi ile ilgili kararlı ve birçok kez tekrar edilen arzusunu’ da eleştirdi:

“Kendisi de bunu istekli bir şekilde itiraf ediyor: Allah bunu isterse Avrupa Müslüman olacak.”

Ulusal Cephe Partisi liderinin konuşmasında ifade ettiği üzere şu anda milyonlarca ‘hakiki Avrupalı’, ‘uygarlığımızın beşiği olup kıta boyutlarında göç saldırısına’ maruz kalan Yunanistan’ın duygularını paylaşıyor.

Gazete ayrıca Le Pen’in Avrupa Birliği’ni ‘göç destekçilerin neredeyse gizlenmeyen etkisi ile büyük bir aldatmaca hikayesine’ benzetti.