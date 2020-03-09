İtalya'da koronavirüs tedbirlerine karşı çıkan cezaevi isyanlarında 6 kişi öldü

İtalya'da cezaevlerinde koronavirüs salgınını kontrol altına almak için uygulanan tedbirleri protesto etmek amacıyla başlayıp isyana dönüşen olaylarda altı mahkûm yaşamını yitirdi.

Koronavirüs nedeniyle Çin’den sonra en fazla ölümün yaşandığı ülkelerden biri olan İtalya’da, salgının cezaevlerinde yayılmasını önlemek amacıyla getirilen açık görüş yasağı gibi bazı kısıtlamalar ülke genelinde çok sayıda hapishaneden isyana yol açtı. Bunlardan biri olan ve salgının merkezi konumundaki Kuzey İtalya’da bulunan Modena kentindeki cezaevinde bulunan tutuklu ve hükümlüler yangın çıkardı.

Çıkan olaylar sonucu altı mahkûmun yaşamını yitirdiği belirtildi. Bunlardan üçü isyanı yatıştırmak için başka bir cezaevine nakledilecekti. Adalet Bakanlığı kişinin de aşırı doz uyuşturucu nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı.

Yaralılar arasında bulunan en az dört mahkûmun kritik durumda olduğu belirtildi. Güvenlik görevlilerinin de en az ikisinin yaralandığı kaydedildi.

Öte yandan kısıtlamaları protesto etmek için cezaevinin önünde toplanan tutuklu ve hükümlü yakınları da polisle çatıştı.

© AFP 2020 / MIGUEL MEDINA İtalya'da cezaevlerinde isyan başlatan tutuklu ve hükümlüler, koronavirüs salgını nedeniyle getirilen kısıtlamaları protesto ediyor.

Salerno, Napoli, Palermo ve Milano’dan da benzer isyan haberleri geldi.

Hapishaneler İdaresi Başkanı Francesco Basentini, “Ülke çapında bir dizi isyan hareketi yaşanıyor. Gösterilerin temelinde açık görüşün kaldırılması ve mahkâmların sağlık görevlilerinin gece de hapishanede kalmasını istemesi var” dedi.

Mahkûmların kaçma ihtimaline karşı cezaevlerinin çevresi güvenlik güçleri tarafından kuşatıldı.

İtalya’da şu ana kadar 366 kişi koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi, enfekte olan kişilerin sayısı da 7 bin 375’e yükseldi.

Başbakan Giuseppe Conte dün virüsün yayılmasını önlemek maksadıyla kuzey bölgelere daha sıkı önlemler getiren yeni bir kararname açıkladı.

Daha önce 11 beldeye uygulanan giriş-çıkışların sıkı şekilde kontrol edildiği ‘kırmızı bölge’ uygulaması, Milano'nun içinde bulunduğu Lombardiya ile Venedik'in de olduğu 14 kente genişletildi. Söz konusu yerlerde her türlü toplu faaliyet ve eğitim-öğretim, 3 Nisan'a kadar askıya alındı.