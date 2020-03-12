İspanya'da Eşitlik Bakanı Montero'da koronavirüs çıktı, partneri Iglesias ile birlikte karantinaya alındı

İspanya'da, Eşitlik Bakanı Irene Montero'nun koronavirüs testinin pozitif çıktığı, partneri Başbakan Yardımcısı ve Podemos Partisi lideri Pablo Iglesias'ın da karantinaya alındığı bildirildi.

İspanya'da Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Eşitlik Bakanı Irene Montero'ya yapılan koronavirüs testinin pozitif çıktığı ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Açıklamada, Montero’nun partneri Başbakan Yardımcısı Pablo Iglesias'ın da tedbir amaçlı karantinada olduğu ifade edildi. Iglesias ile Montero’nun üç çocuğu bulunuyor.

Irene Montero da positivo por coronavirus. Pablo Iglesias, su esposo, está en cuarentena.

Montero participó en la marcha del 8-M y estuvo en contacto con miles de personas y los medios de comunicación. pic.twitter.com/KUjCDcAVBR — Yusnaby Pérez (@Yusnaby) March 12, 2020

Öte yandan eski İspanya Meclis Başkanı ve bir dönem Sağlık ve Bayındırlık Bakanlığı yapan Ana Pastor'da da koronavirüs tespit edildiği açıklandı. Pastor'un evinde karantinada bulunduğu ve sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi.

İspanya'da aşırı sağ görüşlü Vox Partisinin Genel Sekreteri Javier Ortega Smith-Molina'da da koronavirüs çıkmıştı.

Başbakan soruları dijital ortamda yanıtlayacak

Bu arada Başbakan Pedro Sanchez'in de salgın dolayısıyla basın toplantılarını video konferans aracılığıyla yaparak, gazetecilerin sorularını dijital ortamda yanıtlayacağı duyuruldu.

İspanyol Meclisi, koronavirüs vakalarından dolayı bir hafta süreyle çalışmalarına ara verme kararı almıştı.

İspanya'da koronavirüs kaynaklı ölü sayısı 56'ya çıkarken yarısı başkent Madrid'de olmak üzere 2 bin 200'den fazla vaka bulunuyor.