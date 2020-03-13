Almanya Futbol Ligi: Bundesliga 2 Nisan'a kadar ertelensin

Almanya Futbol Ligi yönetimi, Bundesliga ve Bundesliga 2'yi 17 Mart Salı gününden itibaren 2 Nisan'a kadar ertelenmesini önerdi.

Koronavirüs tehlikesi sonrası spor organizasyonları ile ilgili çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, Almanya Futbol Ligi (DFL) yönetimi, Bundesliga ve Bundesliga 2'yi 17 Mart Salı gününden 2 Nisan'a kadar ertelenmesini önerdi.

Nihai kararın 16 Mart Pazartesi günü açıklanacağı ifade edildi.

Almanya'da bu hafta oynanacak karşılaşmalar seyircisiz olarak oynanacak.