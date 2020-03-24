Belçika'da 2 Türk koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi

UID Belçika Bölge Başkanı Basir Hamarat tarafından yapılan açıklamada, "Aldığımız üzücü bir habere göre maalesef 59 yaşındaki (Flama bölgesindeki Limburg iline bağlı) Heusden-Zolder ilçesinden Erzincanlı bir vatandaşımız hastanede Covid-19'dan dolayı hayatını kaybetmiştir" dedi.
Hamarat, Genk kentinde çok sayıda Türkiye vatandaşının tedavi gördüğünü ifade etti.
Öte yandan, Belçika’nın Genk şehrinde yaşayan İsmet Onur’un da Covid-19 nedeniyle daha önce vefat ettiği öğrenildi.
Ağrı Eleşkirt nüfusuna kayıtlı 74 yaşındaki Onur'un cenazesinin bugün Türkiye'ye gönderilmesi bekleniyor.
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