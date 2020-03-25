Litvanya'da konuşlu 20 NATO askeri koronavirüse yakalandı

NATO ittifakının Litvanya'da konuşlu olan çok uluslu taburunun sözcüsü, 20 askerin yeni tip koronavirüse (Covid-19) yakalandığını duyurdu.

Çin'de ortaya çıkan yeni tip koronavirüs salgını Avrupa ülkelerinde de yayılımını sürdürürken, Litvanya'da konuşlu NATO askerlerinin de virüse yakalandığı açıklandı.

NATO'nun geçen yıllarda ülkeye konuşlandırdığı çok uluslu taburun sözcüsü Evert-Jan Daniels, 20 askerin Covid-19'a yakalandığı bilgisini verdi.

Hastalanan 2 Holladalı askerin uçakla tedavi edilmek üzere ülkelerine gönderildiğini söyleyen Daniels, virüse yakalanan diğer askerlerin uyruklarını açıklamadı.

NATO, 2017 yılında Rusya'ya Kırım konusunda "yanıt" olarak Litvanya, Letonya, Estonya ve Polonya'ya, yaklaşık 1000 askerin dahil edildiği 4 ayrı çok uluslu tabur konuşlandırmıştı.

Geçen haftalarda NATO birliklerinin Norveç'in kuzeyinde Rusya sınırı yakınında gerçekleştirdiği Cold Response tatbikatını durdurma kararı alındığı bildirilmişti.