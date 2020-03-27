'İngiltere, koronavirüsten İtalya'dan daha fazla etkilenebilir'

İngiltere hükümetinin aldığı tedbirlerin yetersiz olabileceği, bu yüzden ülkenin İtalya’da daha fazla pandemiden zarar görebileceği bildirildi.

İsviçre merkezli SRF televizyonunun haberinde, İngiltere hükümetinin çok fazla beklediği konusunda eleştirildiği belirtilerek, "Koronavirüsün İngiltere’ye İtalya’dan daha fazla zarar verebileceğinden korkuluyor. Büyük miktardaki veriler hesaplanabilir olmadığı için vaka sayısının gerçekte resmi kaynakların bildirdiğinden çok daha fazla olabileceği yönünde şüpheler çoğalıyor" ifadeleri yer aldı.

İngiltere hükümetinin, sorunu görmemezlikten gelmesi, kararsızlığı ve Başbakan Boris Johnson’un yersiz şakalarından dolayı eleştiriliyor.

Koronavirüsün merkez üssüne dönüşme riskiyle karşı karşıya olan Londra’da bile insanların hükümetin tavsiyelerine uymadığına dikkat çekiliyor.

Johnson hükümetinin aldığı önlemlerin yetersiz olduğu ifade edilen haberde, yapılan test sayısının artırılması gerektiği söylenirken bunun henüz sadece hedef olarak kaldığı ve hükümetin bu hedefe doğru çok yavaş ilerlediği belirtildi.

SRF muhabiri Martin Alioth, "İngiltere felakete doğru gidiyor ve muhtemelen harekete geçmek için artık çok geç" dedi.

İsviçre’de 9 bin civarında vaka tespit edildiği ve 86 ölümün gerçekleştiği bilgisi verilen haberde, 8 kat daha büyük nüfusa sahip İngiltere’de 6 bin 700 vakaya 335 ölümün düştüğüne dikkat çekilerek, "Bu, çok sayıda hesaba katılmayan hasta olduğunu gösteriyor" denildi.