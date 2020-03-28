Almanya Federal Meclisi’nden ABD’ye: Koronavirüs pandemisi ortamında yaptırımlar kabul edilemez

Alman Federal Meclisi (Bundestag) Ekonomik İşler ve Enerji Komitesi Başkanı Klaus Ernst, koronavirüs pandemisi ortamında ABD’nin yaptırım politikalarının kabul edilemez olduğunu, bu yöndeki girişimlerin sorumsuzca yapıldığını ve insanların hayatına mal olduğunu belirtti.

Sputnik’e konuşan Alman Federal Meclisi (Bundestag) Ekonomik İşler ve Enerji Komitesi Başkanı Klaus Ernst, koronavirüs pandemisi ortamında ABD’nin yaptırım politikalarının kabul edilemez olduğunu, Washington’un ekonomik yarar adına tek taraflı çıkarlarını dayatma girişimlerinin sorumsuzca yapıldığını ve insanların hayatlarına mal olduğunu ifade etti.

Wall Street Journal’da yayınlanan, ABD’nin ‘petrol fiyatlarını istikrara kavuşturmak’ için Suudi Arabistan üzerinde diplomatik baskı, Rusya'ya ise yaptırım uygulama olasılıklarını değerlendirdiği yönündeki haberi Sputnik’e yorumlayan Ernst, şöyle konuştu:

“ABD karşılıklı uzlaşmaları müzakere etmek ve bu şekilde barışçıl dünya toplumuna katkıda bulunmak yerine yaptırım politikaları ile başkalarına tek taraflı olarak iradesini dayatmaya ve kendi ekonomisi lehine onları dezavantajlı konuma getirmeye çalışıyor.”

Sadece ABD’nin rakipleri değil, ABD’nin ‘partnerleri’ de hedef alınıyor

ABD’nin ekonomik ve jeostratejik çıkarlarını yaptırımlarla savunma yaklaşımının ilkesel olarak kabul edilemez olduğunu dile getiren Ernst, Donald Trump’ın iktidara gelmesinden sonra bu tür saldırıların sıklaştığını ve gün geçtikçe sadece ABD’nin rakiplerini değil, ‘kendilerini ABD’nin partneri olarak gören’ ülkeleri de hedef aldığını ifade etti.

ABD’nin özellikle koronavirüs pandemisi ortamındaki eylemlerinin ‘sorumsuzca olduğunu’ ve özellikle de yaptırımlardan dolayı ilaç ve tıbbi malzeme açığının bulunduğu İran ve Suriye’de ‘insanların hayatına mal olduğunu’ vurgulayan Alman vekil, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Yaptırımları uzatma değil, derhal kaldırılma gerekliliği ortada ve ben hem Almanya’da, hem de AB’nin diğer bölgelerinde yetkililerin bu yönde bir anlayışa sahip olmalarını içtenlikle umarım.”