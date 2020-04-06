İngiltere hükümetinden açıklama: Johnson görevinin başında

İskan Bakanı Robert Jenrick, Boris Johnson’ın ‘sağlıklı bir şekilde göreve devam edip etmeyeceğine’ dair tartışmalara son noktayı koydu. Jenrick, Johnson’ın geceyi hastanede geçirmesine karşılık hükümete liderlik etmeyi sürdürdüğünü ve gün içinde birkaç test yaptıracağını belirtti.

BBC TV’ye konuşan Jenrick, “(Johnson) Son derece sıkı çalışıyor, hükümete liderlik ediyor ve sürekli kendisine güncel bilgi veriliyor, bu böyle sürecek. Neler olup bittiğine dair bilgilendirilmeye ve hükümetten sorumlu olmaya devam edecek” dedi.

Jenrick, Johnson'ın bugün hastanede kalan testlerinin yapılacağını da söyledi.

Koronavirüs testi pozitif çıkan Boris Johnson, 10 gün boyunca ateşinin düşmemesi nedeniyle dün hastaneye kaldırılmıştı.

Bunun acil bir durumdan kaynaklanmadığı, daha fazla test yapmak ve önlem alma amacıyla olduğu açıklanmıştı.