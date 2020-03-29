Geç önlem almakla eleştirilen Johnson'dan İngilizlere mektup: İşler iyiye gitmeden önce daha da kötüleşecek

Salgınla mücadele yöntemi çok tartışılan ve kendisi de koronavirüse yakalanan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, işlerin ‘iyiye gitmeden önce daha da kötüleşeceğini’ söyledi.

İngiltere'de 'sürü bağışıklığı' yönteminde uzun süre direten ancak artan vaka ve can kaybı sayısı karşısında bundan vazgeçmek durumunda kalan Başbakan Boris Johnson, ülke genelindeki tüm hanelere 'koronavirüs mektubu' gönderiyor.

Mektubunda salgının daha da kötüleşeceğini belirten Johnson, sonrasında ise ülkedeki durumun düzeleceğini savunuyor. Mektupta, "İşlerin iyiye gitmeden önce daha da kötüleşeceğini biliyoruz. Ama doğru hazırlıklıları yapıyoruz. Kurallara ne kadar uyarsak o kadar az kişi hayatını kaybedecek ve hayat en kısa sürede normale dönecek" ifadelerine yer veriliyor.

Önlemleri de anlatıyor

Mektupta ayrıca halka evde kalarak, Ulusal Sağlık Hizmetlerini (NHS) korumaları ve hayat kurtarmaları için çağrıda bulunuluyor. Johnson, hükümetin salgınla mücadele etmek ve işletmelerle çalışanları desteklemek amacıyla uygulamaya koyduğu önlemleri de anlatıyor.

Başbakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Johnson'ın mektubu bir ay içinde 30 milyon haneye ulaşacak.

Salgın devleti de sarayı da vurdu

Boris Johnson cuma günü testinin pozitif çıktığını ve kendini karantina altına aldığını duyurmuştu. Tahtın varisi Galler Prensi Charles ve Sağlık Bakanı Matt Hancock'a virüs bulaşmıştı.

İlk başlarda 'toplumsal bağışıklık kazanılması amacıyla virüsün kontrollü şekilde yayılması' stratejisi izleyen İngiliz hükümeti, ölü sayısının 277 bini bulabileceğine yönelik raporlar ve eleştirilerin ardından geri adım atmıştı.

Halkın evden çıkmasına sınırlama getirilirken, marketler ve eczaneler hariç tüm ticari işletmeler de kapatılmıştı.

Ülke genelinde salgın nedeniyle şimdiye kadar 1019 kişi yaşamını yitirirken, virüsle enfekte olan kişi sayısı da 17 bin 315'e ulaştı.