İşçi Partili yönetici: Johnson koronavirüse yakalanmayı hak etti

İngiltere'de 'sürü bağışıklığı' yönteminde uzun süre direten ancak artan vaka ve can kaybı karşısında bundan vazgeçmek durumunda kalan Başbakan Boris Johnson’ın da koronavirüs nedeniyle iki gündür yoğun bakımda olması hem kamuoyunda hem siyasette farklı tepkilerle karşılandı.

Bu tepkilerin en serti, Derbyshire bölgesindeki Heanor kasabasının belediye başkanı Sheila Oakes’tan geldi. İşçi Partili Oakes, Facebook’tan yaptığı paylaşımda, takipçilerinden Johnson için ‘çok fazla dua etmemesini’ çünkü ‘hak ettiğini bulduğunu’ belirtti.

'Gördüğümüz en kötü başbakanlardan biri'

Oakes, “Kusura bakmayın, o bunu tamamıyla hak etti, gördüğümüz en kötü başbakanlardan biri” ifadelerini kullandı.

Oakes, bazı takipçilerinden oldukça sert tepki almasına hatta istifa çağrısı yapılmasına karşılık geri adım atmadı ve “Johnson İngiltere için kesinlikle hiçbir şey yapmadı” dedi.

Ulusal Sağlık Sistemi’ne (NHS) ayrılan fonların ‘oldukça yetersiz’ olduğunu belirten Oakes, sağlık çalışanlarının da koruyucu ekipmanlar olmadan salgınla mücadele etmeye çalıştığını vurguladı.

Partiden uzaklaştırıldı, özür diledi

Ancak bu ifadelerin yarattığı tepki üzerine İşçi Partisi, Sheila Oakes’u ihraç etti ve hakkında soruşturma başlatılacağını açıkladı. Bölge parti yetkilileri ayrıca Johnson’dan salgın nedeniyle acı çeken herkesten özür diledi.

Artan tepki üzerine bu kez geri adım atan Oakes da bir özür açıklaması yayımladı. Oakes, ‘Başbakanın bir önce iyileşmesini ve hastalığın uzun süreli herhangi bir etkisinin olmamasını umduğunu’ söyledi.

İlk başlarda 'toplumsal bağışıklık kazanılması amacıyla virüsün kontrollü şekilde yayılması' stratejisi izleyen İngiliz hükümeti, ölü sayısının 277 bini bulabileceğine yönelik raporların ve eleştirilerin ardından geri adım atmıştı.

Kendisi de virüsle enfekte olan Boris Johnson, semptomlarının kötüleşmesi üzerine iki gün önce yoğun bakıma kaldırılmıştı. Johnson, hâlâ oksijen tedavisi görüyor.

İngiltere’de salgın nedeniyle şimdiye kadar 6 bin 159 kişi yaşamını yitirdi, doğrulanmış vaka sayısı da 55 bin 242’ye ulaştı.