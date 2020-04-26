İtalya, 2020'de kapılarını yabancı turistlere açmayı planlamıyor

La Repubblica gazetesine demeç veren Franceschini, uluslararası turizmin ne zaman başlayacağı ve ülkelerin sınırlarının ne zaman açılacağı konusunda değerlendirmelerde bulundu.

Franceschini, "Bu salgının gidişatına ve her devletin izleyeceği politikaya bağlı. G20 turizm bakanlarıyla bir toplantı yaptık, pazartesi günü de AB bakanlarıyla toplanacağız. Yeniden açılma arzusu herkeste var ama bu yıl uluslararası turizm olmayacak. Bu nedenle, iç turizme yatırım amaçlı 'İtalya içinde seyahat' planı üzerinde çalışıyoruz" dedi.

'İtalya içinde seyahat' planı kapsamında belirli bir gelir seviyesinin altındaki çocuklu ailelere nakdi yardım yapılmasını düşündüklerini belirten Franceschini, "Aile başına 500 euro mu, yoksa kişi başına daha düşük bir miktar mı olacağını söylemek için henüz erken" diye ekledi.