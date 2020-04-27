Bazı Avrupa ülkeleri koronavirüs kısıtlamalarını yumuşatıyor

En dikkate değer yumuşama Çekya’da gözlemleniyor. Bu ülkede geçen Cuma gününden itibaren vatandaşlara, tatil amaçlı dahil yurtdışı seyahatlerine izin verildi. Ayrıca ülke içinde en fazla 10 kişilik gruplar halinde seyahat izni çıktı. Bugünden itibaren tüm dükkanlar, hizmet sektöründe faaliyet gösteren 2,5 bin metrekareye kadar satış alanına sahip işletmeleri, fitness salonları, kütüphaneler ve kapalı mekanları dışında hayvanat bahçeleri açılıyor. Ayrıca kiliselerde yeniden ayinler yapılabilecek.

Hırvatistan hükümeti de bugünden itibaren ülke ekonomisini ve kamu yaşamını aşamalı olarak canlandırma planını sundu. Plana göre, ilk aşamada tüm dükkanlar açılıyor, ardından Mayıs-Haziran döneminde şehirlerarası ve uluslararası ulaşım faaliyete geçecek. Ülkede eğitim ve sağlık kurumları ile spor ve kültür merkezleri yeniden kapılarını açıyor.

İsviçre’de de koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan yasakların kaldırılması 3 aşama şeklinde uygulanacak. Bugün itibariyle yürürlüğe giren ilk aşamada tüm pratisyen doktorlar ve dişçiler, güzellik ve masaj salonları, oto yıkama ve ev eşyaları mağazaları açılıyor.

Yunanistan’da koronavirüs kısıtlamalarını aşamalar halinde kaldırma süreci 63 gün sürecek, kısıtlamaları hafifletme planı da gelişmelere göre değişebilecek. Başbakan Kiryakos Miçotakis, planın detaylarını bugünkü ulusa sesleniş konuşmasında verdi.

Ülkede bugünden itibaren bazı devlet kurumları kapılarını açarken, mortgage büroları ile sulh ceza mahkemeleri ve asliye mahkemeleri yeniden faaliyete geçiyor.

Avrupa’nın en sıkı kısıtlamaların uygulandığı İspanya’da vatandaşlar sadece gıda malzemeleri ve ilaçlarını almak, hastaneye gitmek, ihtiyaç sahiplerine yardım etmek, iş yerine gitmek ve ev yakınlarında köpek gezdirmek için evden çıkabiliyorlar. Başbakan Pedro Sanchez, parlamentodan karantina kısıtlamalarını 9 Mayıs’a kadar uzatmasını talep etme niyetinde olduğunu, ama bugünden itibaren 14 yaş altı çocukların yürüyüş için evden çıkabileceğini duyurdu.