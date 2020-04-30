Almanya'da Hizbullah operasyonu: Terör örgütü ilan edildi, çok sayıda adrese baskın düzenlendi

Almanya İçişleri Bakanlığı, bugün yapılan açıklama ile Hizbullah'ı terör örgütü ilan ederek, ülkedeki faaliyetlerinin yasaklandığını söyledi ve ülkedeki çeşitli adreslere baskınlar düzenledi.

Almanya İçişleri Bakanlığı, Hizbullah'ı yasa dışı ilan ederek, faaliyetlerini yasakladı. Bakanlık ayrıca, Hizbullah'ın terör örgütü ilan edildiğini belirtti.

Alman polisi, sabah saatlerinde Hizbullahçılarla bağlantılı olduğu tespit edilen camiler başta olmak üzere Berlin, Kuzey Ren-Vestfalya ve Bremen'de yer alan farklı noktalara baskın düzenleyerek Hizbullah adına çalışanları gözaltına aldı.

Almanya'da yaklaşık 1050 Hizbullah üyesi olduğunu tahmin ediliyor.

İçişleri Bakanlığı sözcüsü, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda "İçişleri Bakanı Horst Seehofer, Hizbullah’ı Almanya’da terör örgütü ilan etti" ifadelerini kullandı.

BM #Seehofer hat heute die Betätigung der shiitischen Terrororganisation Hizb Allah (Partei Gottes) in Deutschland verboten. Seit den frühen Morgenstunden laufen in mehreren Bundesländern zeitgleich polizeiliche Maßnahmen. Auch in Krisenzeiten ist der Rechtsstaat handlungsfähig. — Steve Alter (@BMISprecher) April 30, 2020

​Hizbullah’ın askeri kanadının faaliyetleri ve propaganda çalışmaları Almanya’da 2013 yılında yasaklanmıştı.

Hizbullah’ın faaliyetleriyle ilgili kısıtlama isteyen aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi (AfD) tarafından hazırlanan başka bir tasarı, geçen haziran ayında meclisteki diğer partilerin oylarıyla reddedilmişti.

Tasarıda, Hizbullah'ın amacının 'İsrail'in imhası' olduğunu savunan AfD, Hizbullah’a bağlı dernek ve camilerin hayır işleri yoluyla para toplama işlemlerinin 'teröre destek' olarak sınıflandırılmasını talep etmişti.