Finlandiya, Yunanistan'daki kamplarda bulunan mültecilere kapılarını açıyor

Finlandiya, Yunanistan'da bulunan 100 refakatsiz mülteci çocukla 30 yetişkini ülkeye kabul etmeye hazır olduklarını duyurdu.

Göç akınıyla baş edemeyen Yunanistan’da zor durumda olan mültecilerin Avrupa Birliği üyesi ülkelere gönderilmesi çağrısına bir yanıt da Finlandiya’dan geldi.

Yunanistan Göç ve İltica Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Finlandiya’nın mülteci kamplarında bulunan 100 refakatsiz çocukla 30 yetişkini kabul edeceği belirtildi. Çocukların ve aileleri halihazırda Finlandiya’da bulunan 30 mültecinin gelecek haftalarda Yunanistan’dan ayrılacağı kaydedildi.

Bakan Yardımcısı Giorgos Koumoutsakos ile Finlandiya İçişleri Bakanlığı Danışmanı Olli-Poika Parviainen arasında yapılan telefon görüşmesinin ardından bu karara varıldığı aktarıldı.

Yunanistan’daki mülteci kamplarının aşırı kalabalık oluşuna ve kötü koşullarına dikkat çeken Avrupa Komisyonu mart ayının başında 14 yaşın altında bulunan veya ağır hastalıklarla boğuşan 1600 mülteci çocuğun üye ülkelere dağıtılması konusunda çağrıda bulunmuştu.

Bu çağrıya Fransa, Almanya, Portekiz, Litvanya, Lüksemburg, Hırvatistan ve İrlanda olumlu yanıt vermişti. İlk harekete geçen ülke olan Lüksemburg, Sakız ve Midilli adalarındaki mülteci kamplarında bulunan 11 çocuğu kabul etmişti. Daha sonra Almanya da 47 mülteci çocuğu ülkeye getirmişti.

Birlik içinde yer almasa bile İsviçre de mültecileri ülkeye kabul etmeye hazır olduğunu açıklamıştı.

UNICEF’in şubat ayı verilerine göre Yunanistan’daki kamplarda 5 bin 463 refakatsiz mülteci çocuk bulunuyor.