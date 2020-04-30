Oxford'un denemeye başladığı aşının potansiyel üretim ve dağıtımını ilaç devi AstraZeneca yönetecek

Britanya-İsveç ortaklığındaki çok uluslu ilaç ve biyolojik-ilaç şirketi AstraZeneca, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşı geliştirmek ve pazarlamak için Oxford Üniversitesi ile işbirliğine vardığı açıklandı.

Koronavirüs aşısı bulmak için dünya çapında çok büyük rekabet yaşanırken, en büyük 7. ilaç şirketi AstraZeneca ile Oxford Üniversitesi bu yarışta güçlerini birleştirdi.

İşbirliği geliştirme, üretim ve dağıtım alanlarını kapsayacak.

Britanya hükümetinde İş Dünyasından Sorumlu Bakan Alok Sharma, bu işbirliğini, 'Oxford aşısını klinik denemelerde başarılı olması halinde mümkün olduğu kadar çabuk erişilebilir yapmak açısından elzem adım' olarak 'memnuniyetle' karşıladı.

AstraZeneca CEO'su Pascal Soriot, güçlerini birleştirerek 'koronavirüsle mücadele edecek aşının küreselleşmesini hızlandırmayı ve insanları bir neslin karşılaşabileceği en ölümcül pandemiden korumayı umduklarını' açıkladı.

Aşı üretimiyle tanınmasa da 6 milyar dolarlık AR-GE bütçesi bulunan ilaç devi, Jenner Enstitüsü ile Oxford Aşı Grubu'nın ortak geliştirdiği 'ChAdOx1 nCoV-19' isimli aşıyı ne zaman üretmeye başlamayı planladığını ise belirtmedi.

Geçen hafta gönüllüler üzerinde ilk aşı denemesini yapan Britanyalı bilim insanlarına göre daha denemeler başlamadan önce milyonlarca dozluk geniş çaplı üretim kapasitesi oluşturulmuş durumda.

Yaklaşık 100-150 aşı girişiminden şimdiki halde yaklaşık 10'u insanlar üzerinde denenmeye başlandı ki, bu çoğu aşının başarısızlığa uğradığı aşama olarak biliniyor.