İran'ın yanlışlıkla düşürdüğü yolcu uçağıyla ilgili Ukrayna Uluslararası Adalet Divanı'na başvuracak

İran'da 8 Ocak'ta füzeyle düşürülen ve 176 kişinin hayatını kaybettiği yolcu uçağıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna Hava Yolları'na ait yolcu uçağının İran’da düşürülmesiyle ilgili soruşturmanın ilerlememesi halinde, Uluslararası Adalet Divanı'na başvuruda bulunabileceklerini açıkladı.

İran'da 8 Ocak'ta düren ve 176 kişinin hayatını kaybettiği Ukrayna yolcu uçağıyla ilgili açıklamada bulunan Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Yevgeniy Yenin şunları söyledi:

“Eğer soruşturmayla ilgili müzakereler çıkmaza girerse, Uluslararası Adalet Divanına başvurmak zorunda kalacağız. Bu sadece Ukrayna ile ilgili bir konu değil. Kanada, İngiltere, İsveç, Afganistan ve Ukrayna devletlerinin birleşik cephesi söz konusu.”

Uçağın düşürülmesiyle ilgili soruşturmanın istenen hızda ilerlemediğinin altını çizen Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı, uçağın kara kutusunun okunması ve kodlarının çözülmesi konusunda ilerleme kaydedilmediğini vurguladı.

İran'da 8 Ocak 2020 tarihinde Ukrayna Hava Yolları’na ait Boeing 737-800 tipi yolcu uçağının füzeyle düşürülmesi sonucu 176 kişi hayatını kaybetmişti.

Ölenlerin 11’inin Ukrayna, 82’sinin İran, 63’ünün Kanada, 10’unun İsveç, 4’ünün Afganistan, 3’ünün Almanya, 3’ünün İngiltere vatandaşı oldukları açıklanmıştı.

İran, Ukrayna Hava Yolları uçağının, 'saldırgan uçak' zannedilerek 'yanlışlıkla' düşürüldüğünü itiraf etmiş ve özür dilemişti.